Konkurser på stribe: Sender danske virksomheder i graven

Under coronapandemien var midlertidige lån med til at holde hånden under danske virksomheder, men pengene skulle betales tilbage.

Det begyndte i 2022 at tage livet af mange aktive virksomheder, og den tendens er fortsat i det nye år.

Selv om antallet af konkurser faldt fra 275 i marts til 239 i april, ligger mængden af konkurser fortsat på et højt niveau.

Det viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik mandag morgen.

Aktive virksomheder er en betegnelse for virksomheder med ansatte eller en årlig omsætning på over en million kroner.

Ifølge Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, er høje renter ligeledes en af de væsentlige forklaringer på det fortsat høje antal.

- Siden årets begyndelse har vi set mange byggevirksomheder gå konkurs, skriver han i en kommentar.

- Det er blandt andet de kraftige rentestigninger, der har lagt en dæmper på byggeaktiviteterne. Der er desværre ikke udsigt til bedring foreløbig.

Konkurserne i april medførte 1.114 tabte jobs. Det er en halvering i forhold til marts.

Foruden byggebranchen er den største stigning i antal konkurser set blandt restauranter, oplyser Danmarks Statistik.

Spørger man Las Olsen, cheføkonom hos Danske Bank, er der dog altid mange konkurser blandt restauranter.

- Men samlet set over de sidste tre år har tallet været klart højere end normalt, og det er selvfølgelig, fordi corona har ført til så store omvæltninger, også selv om der har været støtteordninger, siger han i en kommentar.

Han forudser, at der i den kommende periode fortsat vil være udsigt til et højt antal konkurser.

- Vi er i en økonomisk afmatning, og den store stigning i renterne gør det klart sværere for pressede virksomheder at overleve, men det hører med til historien, at danske virksomheder i gennemsnit har en stærk økonomi.

