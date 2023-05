Koppevacciner giver Bavarian Nordic milliardomsætning

Stor efterspørgsel på koppevacciner giver medicinalselskabet Bavarian Nordic en omsætning på 1,25 milliarder kroner i første kvartal.

Det viser selskabet kvartalsregnskab tirsdag morgen.

- Vi er glade for at kunne rapportere stærke resultater fra første kvartal, drevet af de fortsatte leveringer af mpox-vacciner (koppevacciner, red.) til lande verden over, siger topchef Paul Chaplin i regnskabet.

Af de 1,25 milliarder kroner kom 848 millioner fra salget af koppevacciner.

Til sammenligning omsatte Bavarian Nordic for sammenlagt 320 millioner kroner i samme kvartal sidste år.

Selskabets omsætning kan dog svinge meget, fordi det netop tjener sine penge på at udvikle vacciner og andre lægemidler.

Derfor er der ikke nødvendigvis nogen fast rytme i, hvornår Bavarian Nordic tjener sine penge. Det kan komme i klumper, når et eller flere projekter lykkes.

I løbet af 2022 begyndte smitte med abekopper at sprede sig. Det gav en pludselig interesse for Bavarian Nordics koppevaccine, der sælges under navnene Jynneos, Imvanex og Imvamune.

I Europa var det den eneste vaccine, der var godkendt til brug mod abekopper.

Det danske selskab endte i første kvartal med et overskud på 376 millioner kroner. Det er markant bedre end underskuddet på cirka en kvart milliard sidste år.

Også her kan resultatet svinge meget, da et selskab som Bavarian Nordic typisk investerer massivt i udvikling af lægemidler. Det kan i perioder give store underskud.

I forbindelse med præsentationen af selskabets årsregnskab meldte man ud, at det forventer en omsætning på hele seks milliarder kroner i 2023.

Disse forventninger bliver fastholdt efter første kvartal.