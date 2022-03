Kornpriserne stikker helt af: Kan presse danskernes pengepung

En tur i det lokale supermarked kan komme til at gøre ondt på pengepungen.

Det skyldes, at en række helt almindelige dagligvarer, som er at finde i de fleste danske hjem, er blevet dyrere. Herunder er priserne på pasta stukket helt af, viser tal fra Danmarks Statistik.

Pastaprodukter er således blevet over 24 procent dyrere fra februar 2021 til februar 2022, og i alt er priserne på fødevarer steget 5,7 procent i samme periode.

Ifølge Martin Kristian Brauer, der er cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, er coronakrisen årsag til den hidtidige prisstigning. Dertil vil Ruslands invasion af Ukraine få priserne til at stige yderligere.

- Vi må nok erkende, at de her prisstigninger kommer til at blive fastholdt et godt stykke ind i det her år, fordi vi ser, at de her prisstigninger kommer ovenpå allerede stigende priser, siger han.

Stor usikkerhed

Både Ukraine og Rusland er to store spillere på det globale marked, når det kommer til kornprodukter.

- Priserne på hvede og majs er steget eksplosivt, siden Rusland invaderede Ukraine. Det skyldes i høj grad, at Ukraine og Rusland tilsammen er to af de rigtig store globale leverandører til verdensmarkedet på de her produkter, forklarer Martin Kristian Brauer.

Og når der er stor usikkerhed omkring forsyningerne fra to lande, som fylder meget på verdensmarkedet, så får det priserne til at stige gevaldigt, fordi der i sidste ende er mindre korn tilgængeligt, forklarer cheføkonomen.

Løber ikke tør

Men selvom det globale kornmarked er ramt af stor usikkerhed, betyder det ikke, at danskerne kommer til at mangle produkterne.

- Danmark er selvforsynende på rigtig mange af de her kornprodukter, så vi kommer ikke til at stå i en mangelsituation i Danmark, når det for eksempel gælder hvede, siger Martin Kristian Brauer og tilføjer:

- Men det er klart, at Danmark bliver ramt af de stigende priser, ligesom alle andre lande bliver ramt, fordi der er tale om råvarer, som bliver handlet på det globale børsmarked.

Ingen kæmpe gevinst

Martin Kristian Brauer understreger samtidig, at prisstigningerne ikke er ensbetydende med en kæmpe gevinst for planteavlerne.

- Man skal bare være opmærksom på, at der er rigtig mange andre omkostninger, der er steget. Her er det især vigtigt at have energiomkostningerne for øje, lyder det.

Og som det ser ud nu, skal danskerne se langt efter billigere kornprodukter.

- Hr. og fru Danmark skal forberede sig på at blive presset på pengepungen. De her prisstigninger kommer til at vare ved mange måneder frem, siger cheføkonomen.