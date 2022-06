Koster familier 500 kroner om måneden

Når havregryn, hakket oksekød og pasta kommer i indkøbskurven, skal der graves dybere i pengepungen end sidste år.

Helt nøjagtigt er det blevet 490 kroner dyrere om måneden for en gennemsnitlig børnefamilie at købe dagligvarer.

Det viser nye beregninger fra Fødevareministeriet.

- Det er dyrere at gå ned at handle, uanset om vi skal købe en pakke smør eller en liter mælk. Det skal ses oven i at folk også har en højere el- og benzinregning. Så det er temmelig krasbørstigt, det, man oplever, siger fødevareminister Rasmus Prehn (S).

Ifølge ministeren er det dog muligt at spare penge, hvis man begrænser madspild og følger kostrådene.

- Reducerer man for eksempel mængden af kød, er det rigtig godt for klima og sundhed, men de månedlige omkostninger bliver også reduceret, siger Rasmus Prehn.

Han siger videre, at en børnefamilie ifølge ministeriets beregninger i gennemsnit smider ud, hvad der svarer til 60 måltider om året.

- Hvis man planlægger sin madlavning noget mere og får brugt de råvarer, man har, frem for at smide dem ud, så er der også penge at spare, siger Rasmus Prehn.

Nogle af de varer, der er steget mindst i pris, er grøntsager og ris, mens nogle af de varer, der er steget mest, er pasta, olie, smør og kalve- og oksekød.

De varegrupper, der er steget mest, er også dem, som Fødevareministeriet anbefaler, at man spiser mindre af.

- Spis i stedet nogle gulerødder eller grøntsager i det hele taget og linser og bønner. Det er også billigere, siger fødevareministeren.

Ministeren vil igangsætte et arbejde for at undersøge, om der er andre forslag og ideer til, hvordan forbrugerne kan tackle de stigende fødevarepriser.

Det er en forskergruppe fra Københavns Universitet, der skal lede det arbejde.

- Det er op til folk selv at beslutte, hvad man vil. Vi kan bare se, at de stigende priser gør av hos den enkelte forbruger, siger han.