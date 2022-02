Krypto-sats koster dyrt

Starten på Lars Seier Christensens kryptoeventyr med selskabet Concordium er nok ikke gået på den måde, som den kendte rigmand havde håbet.

Værdier for mere end 20 mia. kr. er således forsvundet, efter at blockchain-selskabets digitale mønt, ccd, gik på flere kryptobørser i slutningen af sidste uge. Det skriver Børsen.

Umiddelbart inden handlen gik løs, havde selskabet ifølge sig selv en værdiansættelse på knap 29 mia. kr. Men da Concordiums digitale mønt gik på børsen, blev den handlet til en så lav pris, at værdiansættelsen nu i stedet var på knap 6,5 mia. kr.

- Man skal forstå, at krypto er noget anderledes end de markeder, vi er vant til. Folk ved godt, at ting kører op og ned her. Selvfølgelig er det klart, at folk vil gerne tjene penge på det, vi laver. Men det er egentlig også min opfattelse, at det er voksne mennesker, som ved, at der er risiko og ikke har en superkort tidshorisont, siger Concordium-stifter Lars Seier Christensen, der selv ejer 15 pct. af de digitale mønter, til Børsen.

