Kryptomarkedet i knæ: Værdiløs på timer

De seneste uger har sendt chockbølger gennem kryptomarkedet, der har oplevet de mest voldsomme dyk i nyere tid.

Bitcoin og Ethereum, der er kendt som kryptovalutaens guldkalve, har i løbet af kun seks måneder tabt mere end 50 procent af deres værdi.

Begge har længe været dalende, men onsdag blev den helt store slagtetur, hvor de faldt henholdsvis 15 og 23 procent på en enkelt dag.

Knækket på kryptomønten Luna har satte en voldsom dominoeffekt i gang på hele markedet, der er drevet paniksalg og usikkerhed.

Værdiløs over natten

Kryptovalutaerne Luna og Terra var kendt som nogle af de mest stabile og troværdige på markedet, fordi værdien følger den amerikanske dollar.

Alligevel gik Terras på en uge fra at koste 518 kroner til at værdiløs

Coinbase, en handelsplatform, hvor der købes og sælges kryptovaluta, blev onsdag banket helt i bund på aktiemarkedet.

Siden april 2021 har platformen tabt 84% af sin værdi, Ifølge Finans.

'Coinbases fald fra tinderne er markant og spektakulært. Nedturen varsler et kryptokollaps. Gad vide, hvor mange der ejer kryptovalutaer, som reelt kender risikoen?' skriver investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen i en kommentar til mediet.

Samme panik som finanskrisen

Selvom den nu næsten værdiløse Terra var en relativt lille spiller på kryptomarkedet, fik den skabt nok bekymringer til at have stor effekt på hele markedet, fordi den i praksis skulle fungere som kontanter, skriver Financial Times.



'Kontanter forventes at være kontanter. Når de ikke er det, som da pengemarkederne frøs under finanskrisen, så opstår der ren panik', siger Andrew Beer, fra det amerikanske investeringsselskab Dynamic Beta.