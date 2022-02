Kunstner-krig om millionløn

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisten direkte her.

Det er ikke kun Peter Larsen, som kurator i Scanleasing Boris Frederiksen går efter. Også hans kone og børn er genstand for undersøgelse.

Lige nu forsøger kurator således at få penge tilbage, som er udbetalt i løn til Peter Larsens kone. Det fremgår af en kendelse fra Skifteretten i Kolding.

Heraf fremgår det, at hun var ansat som direktionsassistent i tre år, og i den tid modtog hun løn og medarbejdergoder for 1,7 millioner kroner. Men kurator Boris Frederiksen mener ikke, at hun har udført den form for arbejde, hvorfor pengene nu kræves betalt tilbage.

Peter Larsens kone bestrider kravet, og af kendelsen fremgår det, at hun har anført, at hun har udført arbejde som indretningsarkitekt og kunstner for Scanleasing.

Peter Larsen var direktør i og ejer af Scanleasing frem til konkursen. Foto: Lasse Lagoni

Til det konstaterer kurator tørt, at han ikke har viden om, hvorvidt hun har arbejdet som indretningsarkitekt eller kunstner, men at det noteres, at hun ikke har arbejdet som direktionsassistent, og at hun har fået lønnen uberettiget.

Desuden går kurator efter parrets hus i Kolding, hvor Peter Larsen tidligere har overdraget sin andel af huset til konen. Men det vil kurator have omgjort, så der kan gøres krav i murstenene.

Også Peter Larsens børn har ifølge kurator uberettiget fået løn fra Scanleasing, og i alt kræver kurator omkring 196.000 kroner betalt tilbage.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Larsen.