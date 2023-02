Kunstsamler smadrer ved et uheld skulptur til 292.000 kroner

En kunstsamler, der var på en messe for moderne kunst i Miami, kom torsdag til at vælte en lille skulptur af kunstneren Jeff Koons, så den splintrede.

Den skinnende blå skulptur, der er en del af Koons' berømte serie 'Balloon Dog' var vurderet til 42.000 dollar. Det svarer til omkring 292.000 danske kroner.

Uheldet skete under et VIP-arrangement forud for messen Art Wynwood i Miami i den amerikanske delstat Florida.

Nogle af de deltagende på messen troede, at der var tale om performancekunst eller et iscenesat stunt.

- Jeg så en kvinde, og hun stod og prikkede til skulpturen, og så faldt den ned og splintredes i tusindvis af stykker, siger kunstneren Stephen Gamson til Fox News.

Gamson har sagt til mediet, at han troede, at kvinden prikkede til kunstværket for at se, om der var tale om en ægte ballon.

Skulpturen stod på en opsats af akryl med kunstnerens navn indgraveret.

Et vidne har taget en video af personalet på galleriet, der fejer den knuste skulptur op.

- Jeg kan ikke tro, at nogen har væltet den, kan man høre en person sige på videoen.

Benedicte Caluch, der er kunstrådgiver ved Bel-Air Fine Art, der har sponseret Koons-værket, siger, at kvinden ikke havde til hensigt at smadre skulpturen, og at hendes forsikring vil dække omkostningerne.

Jeff Koons var ikke til stede, da hændelsen fandt sted.

Koons er en amerikansk maler og skulptør, der henter inspiration til sine værker fra hverdagsobjekter - eksempelvis ballondyr.

Hans værker udfordrer mange kunstkenderes forestilling om, hvad fin kunst er. Et af hans værker er eksempelvis blevet solgt for 91 millioner dollar.

Skulpturerne af ballonhunde varierer i størrelse. Nogle af dem er mindre end 30 centimeter høje, mens nogle er op til tre meter høje, og de kommer i forskellige stærke farver.