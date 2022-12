Kursen falder og falder: Laveste i 13 år

Hvis man overvejer en smuttur til det svenske mellem jul og nytår, kan man få mere end vanligt for sine danske kroner. Ikke siden 2009 har man fået så mange svenske kroner for sine danske kroner.

I 2012 skulle man af med 90 danske kroner for at få 100 svenske kroner. Torsdag ligger kurserne i omegnen af 67 danske kroner for at få 100 svenske kroner.

- Hvis man sidder med overvejelserne om at tage en tur til Sverige og handle, så er det blevet billigere her sidst på året, siger cheføkonom hos Dansk Industri Allan Sørensen

- Den svenske krone er faldet til det laveste niveau siden finanskrisen, og det gør det billigere for os danskere at køre et smut til Malmø for at handle.

Den svenske krone havde et lignende dyk i 2020, hvor den også var nede i nærheden af 68 danske kroner for 100 svenske kroner. I oktober var den dog oppe i 75 danske for 100 svenske.

Allan Sørensen peger på, at den svenske krone har tabt værdi som følge af problemer med den svenske økonomi.

- Svensk økonomi er rendt ind i nogle udfordringer, som vi også kender herhjemme, siger Allan Sørensen.

- Høj inflation, stigende renter, et skrøbeligt boligmarked og nogle store konjunkturfølsomme industrivirksomheder. De laver biler og stålprodukter. Det har sat svensk økonomi under pres.

Den høje inflation og de stigende renter kender vi herhjemme fra. Men i Sverige er store dele af boligmarkedet finansieret af lån med variabel rente.

Dermed har de voksende renter i højere grad lagt beslag på de svenske forbrugeres penge.

I Danmark har vi samtidig en højere grad af vores eksport i varer såsom medicin, der ikke svinger så meget i pris, alt efter om økonomien er på vej op eller ned.

Den svage svenske krone betyder også, at ligesom det er billigere for danskere at handle i Sverige, bliver det dyrere for svenskere at købe i Danmark.

Dermed kan det også blive sværere for danske virksomheder at afsætte deres varer i Sverige.

