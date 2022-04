Kursklø: Sådan beskytter du aktieformuen

Selskaber inden for industri og forbrugsgoder er godt og grundigt i klemme.

Den høje inflation og eksplosionen i råvarepriser betyder nemlig, at det for mange virksomheder er blevet markant dyrere at producere deres varer.

Her er spørgsmålet, hvor let det er for dem at sende regningen videre til forbrugerne. Hvis efterspørgslen efter selskabets varer påvirkes relativt let af varens pris, er det skidt, for så betyder højere priser nemlig lavere salg.

Samtidig betyder den høje inflation også, at privatforbrugerne skal bruge flere penge på at opvarme huset og tanke bilen, og det fjerner penge til andet forbrug.

Vil man derfor beskytte sin aktiebeholdning mod den høje inflation, er der i stedet en grov tommelfingerregel, man kan bruge, fortæller Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

- Skal man finde nogle af de brancher, som ikke påvirkes særlig meget af forbrugernes prioritering, så er det for eksempel medicinalselskaber. For deres patienter skal have deres medicin, uanset om inflationen er to eller seks procent. Men også virksomheder inden for forsikring, basismaterialer og energi plejer i situationer med høj inflation at kunne beskytte sin indtjening, siger han.

Til gengæld bliver virksomheder inden for forbrugsvarer som for eksempel elektronik og industri oftest hårdt ramt af stigende produktionsomkostninger.

Value

Den høje inflation i både EU og særligt USA har fået centralbankerne til at varsle rentestigninger. Og det rammer de såkaldte vækstselskaber.

Vækstselskaber er kendetegnet ved, at selskabet sjældent leverer et overskud, men at dets værdi vurderes ud fra et potentiale til år ude i fremtiden at kunne tjene gode penge. For eksempel på grund af udviklingen af en teknologi.

Her fremhæves ofte amerikanske teknologiselskaber, der set over de seneste mange år har leveret flotte afkast til aktionærerne.

- Vækstaktierne er generelt set rentefølsomme. Og det skyldes, at hvis renterne stiger, så bliver det dyrere for selskabet at finansiere sin vækst, og de højere omkostninger skal man trække fra indtjeningen. Så jo højere renterne bliver, jo lavere bliver værdien af den forventede fremtidige indtjening, siger Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA.

Modstykket til de såkaldte vækstselskaber kaldes i stedet 'value'-selskaber, altså værdi. De er til gengæld kendetegnet ved oftest at være store selskaber, der tjener gode penge den dag i dag, er billigt prissat på aktiemarkedet og producerer fornødenheder, som folk skal bruge, uanset hvordan økonomien går.

Heriblandt ligger blandt andet de tidligere nævnte medicinalaktier, men det kan også være selskaber, der producerer ting som tandbørster og shampoo.

Vær varsom

I en periode har investorer søgt fra vækstselskaberne over til andre sektorer og de såkaldte value-selskaber, og det tror Tine Choi Danielsen vil fortsætte.

Man skal man dog være varsom med at ændre sin strategi grundlæggende, fordi der er uro på markederne.

- Hvis man er investeret lige nu og har besluttet sig for, hvad man vil investere i, så skal man holde fast sin strategi. Men man skal være mere opmærksom på, hvordan man placerer sine aktier, og hvordan de forskellige sektorer bliver påvirket af situationen, siger hun.

