Læk afslører Ubers beskidte metoder

Kørselstjenesten Uber brugte etisk tvivlsomme og potentielt ulovlige fremgangsmåder, da det for snart ti år siden arbejdede intensivt for at vinde udbredelse globalt.

Det viser et læk af hemmelige filer fra Uber, som flere internationale medier skriver om søndag.

I en erklæring erkender Uber at have begået 'fejltagelser'. Men selskabet giver det tidligere lederskab med Travis Kalanick i spidsen skylden.

Han blev i 2017 tvunget til at træde tilbage efter afsløringer, der anklagede ham for en brutal ledelsesstil og flere episoder af seksuel og psykologisk chikane.

- Vi har bevæget os fra en æra med konfrontation til en med samarbejde.

- Det demonstrerer en vilje til at komme til forhandlingsbordet og finde fælles fodslag med modstandere, inklusive fagforeninger og taxaselskaber, hedder det i erklæringen.

Lækket består af mere end 124.000 dokumenter fra perioden 2013-2017. Dokumenterne består også af titusindvis af beskeder og e-mails, heriblandt mellem topledere i selskabet.

Beskederne indikerer, at Ubers topchefer var bevidste om, at selskabet brugte ulovlige praksisser i sin fremfærd.

En skriver med et glimt i øjet af, at de er blevet 'pirater'. En anden skriver:

- Vi er bare fucking ulovlige, skriver The Guardian, som er et af medierne, der har indsigt i de lækkede filer.

Filerne indikerer blandt andet, at Uber forsøgte at sikre sig støtte til sin virksomhed ved i hemmelighed at prøve at fedte sig ind hos premierministre, præsidenter, milliardærer, oligarker og mediemoguler.

Uber skal også have forsøgt at udnytte vold mod sine chauffører til egen fordel.

Af beskeder mellem tidligere topchef Kalanick og en anden chef fremgår det, at Kalanick afviste den anden chefs bekymringer om at sende Uber-chauffører til en protest i Frankrig.

Den anden chef mente, at chaufførerne ville risikere at blive udsat for vold ved at deltage i protesten, som blev anført af Uber-modstandere i taxaindustrien.

- Jeg tror, at det er det værd. Vold garanterer succes, lød svaret fra Kalanick ifølge The Guardian.

En talsmand for Kalanick afviser, at den tidligere topchef skal have set bort fra chaufførers sikkerhed.