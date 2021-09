Landbrug & Fødevarer lægger sig fladt ned i krænkelsessag

I sidste uge trak DanBreds topchef sig, og bestyrelsen blev smidt på porten efter sager om krænkelser i milliardkoncernen.

Nu undskylder erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, som ejer 51 procent af DanBred, uforbeholdent forløbet omkring krænkelserne.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne sige rent ud, at vi har meget at undskylde over for de krænkede kvinder, resten af DanBreds medarbejdere, vores medlemmer og vores omverden. Det samme gælder medarbejderne i Landbrug & Fødevarer, lyder det blandt andet fra Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug & Fødevarer, i pressemeddelelsen, som fortsætter:

- Vi har hverken ageret ordentligt eller rettidigt som hovedejer af DanBred, siden vi blev bekendt med de første sager i sommer.

Erhvervsorganisationen oplyser desuden, at de på baggrund af krænkelsessagerne i DanBred vil igangsætte en række initiativer for at genoprette tilliden.

Flere krænkelsessager

Sagerne handler om tidligere adm. direktør i DanBred Thomas Muurmann Henriksen, som har udsat en række kvinder for krænkende adfærd.

I den forbindelse skrev 18 mellemledere i virksomheden et fælles brev, hvor de klagede til bestyrelsen over grænseoverskridende adfærd fra Thomas Muurmann Henriksen. Ifølge mellemlederne har den nu forhenværende direktør i årevis været nærgående over for yngre, kvindelige kolleger ved firmafester.

I sidste ende måtte Thomas Muurmann Henriksen trække sig fra sin post. Efterfølgende blev bestyrelsen i DanBred kastet på porten, da det blev vurderet, at der var sket fejl i den måde, bestyrelsen i selskabet havde ageret på i forbindelse med krænkelsessagerne.

- Jeg er tilfreds med, at den adm. direktør ikke længere er i DanBred, ligesom det er rigtigt, at der nu er en ny bestyrelse, som har fået til opgave at genoprette tilliden og sikre et sundt arbejdsmiljø i samarbejde med en ny direktion, siger Søren Søndergaard i pressemeddelelsen torsdag.