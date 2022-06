Landets øverste domstol får ny chef

Ny præsident i Højesteret bliver Jens Peter Christensen. Han afløser 1. november Thomas Rørdam på posten, oplyser retten fredag.

Den nye chef i landets øverste domstol er kendt af en bredere offentlighed, fordi han jævnligt deltager i debatten. For eksempel ved indlæg i Jyllands-Posten.

I et portræt i netop det medie er Jens Peter Christensen blevet omtalt som en suveræn formidler, der uden dikkedarer kan gøre svær og indviklet jura let at forstå for menigmand.

I 2006 blev han dommer i Højesteret efter i en lang periode at have været professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet.

Den kommende præsident har senest udgivet 'Ministre og embedsmænd - pligter og ansvar'.

Thomas Rørdam går af på grund af alder. Han nåede senest at være retsformand i Rigsretten, som dømte tidligere minister Inger Støjberg. Jens Peter Christensen var også med i den historiske sag.