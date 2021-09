Lange køer: Briter hamstrer benzin

En akut mangel på lastblichauffører har skabt panik blandt flere briter, der de seneste dage har set tankstationer lukke ned og melde udsolgt.

Det skriver blandt andre The Guardian og BBC.

Flere af de store ejere af tankstationer har måttet lukke stationer, efter de er løbet tør for brændstof, mens flere stationer også har meldt om, at de er løbet tør for mindst én type brændstof.

Problemerne skyldes hovedsageligt, at der mangler titusindvis af lastbilchauffører i landet i kølvandet på Brexit.





En BP-station i det vestlige London måtte fredag melde udsolgt og lukke. Foto: Daniel Leal-Olivas / Ritzau Scanpix

Der er rigeligt

Den følgende hamstring af brændstof har gjort problemerne endnu værre, og britiske politikere og selskaberne bag tankstationerne har da også opfordret briterne til at tage det roligt og ikke hamstre.

- Vi har fuldt ud tilstrækkelige lagre af brændstof i landet, og man kan være forsikret om, at der ikke er nogen knaphed, sagde en talsperson for regeringen ifølge BBC.

Regeringen er samtidig i gang med at se på midlertidige tiltag, der kan afhjælpe problemerne, sagde talspersonen videre.

Ifølge BBC har selskabet BP helt lukket 20 af sine 1200 tankstationer, mens mellem 50 og 100 stationer mangler mindst én slags brændstof. Selskabet EG Group har sat en beløbsgrænse på 260 kroner per tankning for at imødegå hamstring.

En tankstation i byen Stockport skulle fredag have solgt hele 24.000 liter brændstof. Fredag ugen inden løb der bare 8000 liter ud af tankpistolerne.





Ifølge BBC, har BP måttet lukke 20 af sine tankstationer. Foto: Daniel Leal-Olivas / Ritzau Scanpix

Tomme hylder

Ifølge den britiske brancheforening for transportsektoren, mangler der op mod 100.000 lastbilchauffører.

Ifølge foreningen skyldes det blandt andet covid-19-pandemien, men også i høj grad, at Brexit har gjort det sværere for udlændinge at arbejde i Storbritannien.

Angiveligt skulle regeringen være på vej midlertidige lempelser af visum-reglerne for at tiltrække flere udenlandske chauffører, men det er ikke bekræftet.

Manglen på chauffører berører dog ikke kun tankstationerne. Også supermarkeder har store udfordringer med at få varer.

Ifølge briternes pendant til Danmarks Statistik oplever én ud af seks briter problemer med at få fat i basale varer, skriver The Guardian.





Tomme hylder i supermarkedet Co-Op i byen Harpenden onsdag. Foto: PETER CZIBORRA / Ritzau Scanpix

Fredag lød det fra en interesseorganisation, der repræsenterer supermarkeder og butikker, at hvis ikke en løsning på manglen på lastbilchauffører er på plads inden 10 dage, så er det uundgåeligt, at det ikke vil påvirke julehandlen.

Oveni prisstigninger på fødevarer og brændstof, presses de britiske husholdninger også af kraftigt stigende priser på naturgas og el, som man også ser i Danmark.