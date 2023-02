Lavere elpriser får inflationen i Danmark til at falde

Faldende elpriser er med til at få inflationen i Danmark til at falde i januar.

Det viser et EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, som Danmarks Statistik har offentliggjort tirsdag morgen.

Inflationen er opgjort til at være 8,4 procent for årets første måned. I december var den 9,6 procent.

Selv om inflationen er aftagende, skal man huske på, at den fortsat er utrolig høj i en historisk kontekst.

Det skriver Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

Malurt i bægeret er desuden, at den såkaldte kerneinflation, som er fratrukket energi og ikke-forarbejdede fødevarer, kun falder ganske marginalt fra 7,4 procent i december til 7,3 procent i januar, lyder det.

- Den høje kerneinflation viser, at det er et ganske bredt udsnit af danskernes forbrug, som er ramt af prisstigninger, lyder det.

Man kigger netop på kerneinflationen for at finde ud af, hvor bredt prisstigninger har sat sig.

Samlet for EU-landene er inflationen i januar landet på ti procent. Det bekræfter dermed de foreløbige tal, som blev offentliggjort i sidste uge.

Her er der også tale om et mindre fald på månedsbasis. Det skyldes både faldende gas- og elpriser.

I fremtiden forventer Brian Friis Helmer, at inflationen kommer til at fortsætte med at aftage.

- El- og gaspriserne er faldet markant siden sensommerens vilde højder, og danskernes budgetter er derfor ikke lige så hårdt ramt på den front, som man kunne have frygtet.

- Samtidig er de globale fødevare- og råvarepriser samt fragtrater faldet, og det kan lette prispresset hos danskerne.

Inflationen kommer formentlig også til at spise sig selv i løbet af året.

- Det skyldes, at inflationen måles ved priserne i dag i forhold til for et år siden. Derfor vil de kraftige prisstigninger fra sidste år løbende falde ud af inflationsopgørelsen, i takt med at vi bevæger vi os gennem året, lyder det.