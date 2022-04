Ledigheden er fortsat med at falde trods krig i Ukraine

Indtil videre har krigen i Ukraine ikke øget den danske ledighed.

På baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet har Dansk Metal beregnet, at der i marts har været i gennemsnit 93.000 personer, som har været registreret ledige på Jobnet.

Det er et fald sammenlignet med i februar, hvor gennemsnittet var 97.500.

Tallene er udregnet som et månedsgennemsnit og korrigeret for sæsonudsving.

Krigen i Ukraine startede 24. februar, hvor Rusland invaderede nabolandet. Og selv om krigen har haft massive konsekvenser på flere måder, har den altså endnu ikke kunnet stoppe et løbende fald i den danske ledighed.

- Indtil videre preller de stigende energipriser og krigen i Ukraine af på arbejdsmarkedet, siger cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted.

- Arbejdsløsheden fortsætter med at falde, og der er også fortsat masser af ledige stillinger, som de arbejdsløse kan søge, siger han i en kommentar.

På Jobnet har antallet af ledige stillinger igennem marts således været dobbelt så højt som normalt, oplyser cheføkonomen fra Dansk Metal.

Dansk Metal repræsenterer en bred kam af virksomheder indenfor blandt andet bygge- og anlægsbranchen samt industrisektoren.

Erik Bjørsted kan berette, at der på trods af krigen fortsat er drøntravlt ude hos medlemmerne, som den fortsat faldende ledighed også afspejler.

- Det er for tidligt at afblæse frygten for, at arbejdsløsheden begynder at stige, men hjulene kører altså fortsat rundt ude på virksomhederne, hvis nogen skulle være i tvivl.

- Virksomhederne mangler ligesom før krigen arbejdskraft, og lysten til at ansætte nye medarbejdere er fortsat stor. Det er gode tegn, siger han.

Sammen med de stigende energipriser vil krigen i Ukraine på et tidspunkt køle arbejdsmarkedet ned, vurderer cheføkonomen.

Men der skal dog meget til, før arbejdsmarkedet fryser helt til is.

- Konkurrenceevnen er stærk, og husholdningernes økonomi er sund. Det mindsker risikoen for en hård nedtur og lange ledighedskøer, siger Erik Bjørsted.