Ledigheden er på det laveste siden op til finanskrisen

Den danske ledighed bliver ved med at ligge på et meget lavt niveau.

Fra februar til marts er ledigheden faldet med 1300 til 72.000 personer. Det vil sige, at 2,5 procent af arbejdsstyrken har været meldt ledig.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Med udviklingen i marts er ledigheden på det laveste niveau siden juni 2008. Det var perioden umiddelbart op til finanskrisen.

Ifølge Mathias Dollerup Sproegel, seniorøkonom i Sydbank, er ledigheden nu kun et mulehår fra at nå bundrekorden på 66.600 ledige personer.

Situationen giver ifølge ham en voldsom rift om arbejdskraften. Faktisk er der lige nu ligeså mange ledige stillinger, som der er ledige hænder, siger han.

- Arbejdsmarkedet er nu akkurat så stramt som op til finanskrisen.

- Det betyder, at politikerne bør holde igen med finanspolitikken, da risikoen for en løn- og prisspiral er reel, siger Mathias Dollerup Sproegel.

Samme toner lyder fra Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv. Han mener, at en fortsat positiv udvikling i beskæftigelsen kræver, at arbejdsstyrken bliver ved med at vokse.

- Det er derfor også brandærgerligt, at regeringens politik i øjeblikket trækker hænder ud af arbejdsmarkedet.

- Dertil er det bestemt heller ikke hensigtsmæssigt, at der via finanspolitikken skydes yderligere penge ud i økonomien, der blot øger manglen på arbejdskraft, siger Tore Stramer.

Cheføkonomen fra Dansk Erhverv mener, at der er behov for, at politikerne for alvor får åbnet op for yderligere tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

Han mener også, at den offentlige beskæftigelse bør reduceres løbende.