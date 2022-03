Ledigheden falder igen efter at den kortvarigt steg

Ledigheden er igen faldet i Danmark.

Fra januar til februar er ledigheden faldet med 3400 til 72.800 personer. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det bringer ledighedsprocenten ned fra 2,7 til 2,5 procent. Det er den laveste ledighedsprocent siden juni 2008.

Tallene fra Danmarks Statistik omfatter den første periode efter Ruslands invasion af nabolandet Ukraine. Helt konkret var det 24. februar, at Rusland begyndte at føre krig mod Ukraine.

Ifølge Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ser arbejdsmarkedet foreløbig ikke ud til at være synderlig påvirket af invasionen af Ukraine. Det begrunder hun også med andre tal for udviklingen på arbejdsmarkedet.

Hun siger dog, at krigen og effekterne af den ad omveje kan få betydning for arbejdsmarkedet. Et eksempel er de stigende energipriser, som er en af effekterne af krigen.

- Efterhånden som de høje energipriser slår igennem hos virksomheder og forbrugere, må vi forvente lavere efterspørgsel og ultimativt højere arbejdsløshed end ellers, siger Sofie Holme Andersen.

Det samme vurderer Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Han ser en risiko for, at den globale usikkerhed, der er opstået på grund af krigen, kan påvirke virksomhederne. Og at det kan påvirke beskæftigelsen.

- En ny trussel for økonomien er tilføjet i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Meget er uafklaret, og det giver også et ekstremt sløret billede for fremtiden.

- Der er dog ingen tvivl om, at det bærer på risikoen for at påvirke dansk økonomi negativt gennem eksporten, privatforbruget og investeringerne, siger Jeppe Juul Borre.

Faldet i ledigheden fra januar til februar følger, efter at der fra december til januar for første gang i mange måneder var en stigning i ledigheden.

Det kunne der dog være tekniske årsager til.

Blandt andet holdt mange ferie i december på grund af en nye ferielovgivning. Det kunne være medvirkende til at gøre decembertallene kunstigt lave, fordi ledige på ferie ikke tælles med i statistikken.