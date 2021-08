Ledigheden fortsætter ned med lille fald i sommerferien

Antallet af ledige i Danmark fortsætter med at vise bedre takter, som det også har været tilfældet under de seneste måneders genåbning.

Antallet af ledige faldt fra juni til juli med omkring 500 personer. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Dermed fortsætter ledigheden med falde nogenlunde stabilt ned mod niveauet, fra før coronaepidemien indtog Danmark.

Der er ifølge Danmarks Statistiks opgørelse stadig 5800 flere ledige end i februar 2020.

Ifølge Danmarks Statistik betyder det lille fald fra juni til juli, at der er omkring 108.600 ledige. Det giver en uændret ledighedsprocent på 3,8.

De ledige dækker ikke over alle personer, der går uden et arbejde, men udgøres af personer på dagpenge samt kontanthjælpsmodtagere, som er klar til at tage et job.

Ledigheden satte bundrekord i 2008, hvor bare 2,4 procent af arbejdsstyrken var uden job.

I årene efter finanskrisen var tallet oppe over 6 procent, og da det stod værst til under corona, gik 5,5 procent uden job.

På det danske arbejdsmarked melder virksomheder i en lang række brancher - herunder restauranter, hoteller, byggeriet og industrien - om mangel på hænder i øjeblikket.

Mandag inviterede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Kommunernes Landsforening (KL) til trepartsforhandlinger.

Her vil man forsøge at finde nogle løsninger, der på kort sigt kan løse problemet.

- Der er nu brancher, hvor der er begyndt at være mangel på arbejdskraft. Det skal vi udnytte til at få flere ledige i arbejde. Virksomhederne skal selvfølgelig kunne få de medarbejdere, som de efterspørger.

- A-kasserne og jobcentrene har et stort ansvar for en hurtig og effektiv matchning mellem ledige og virksomheder, så virksomhederne får opfyldt deres behov for arbejdskraft, siger Peter Hummelgaard i en skriftlig kommentar.

Hos Danske Bank påpeger cheføkonom Las Olsen, at man skal være forsigtig med at konkludere alt for hårdt på tallene for juli.

- Det skal tages med et gran salt, fordi juli jo er en typisk sommerferiemåned.

- Tallene kan være første tegn på, at den voldsomme fremgang på arbejdsmarkedet efter genåbningen er ved at ændre sig til noget lidt mere normalt, både fordi en stor del af de genåbnede virksomheder er ved at have fundet deres folk, og fordi andre har meget svært ved at finde de rigtige kandidater at ansætte, siger han i en kommentar.