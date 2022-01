Ledigheden tager endnu et kraftigt dyk

Ledigheden fortsatte i december den nedadgående tendens og faldt fra 2,8 til 2,5 procent af arbejdsstyrken.

Dermed har den nået det laveste niveau siden september 2008. Det viser tal fra Danmarks Statistik

Hvor der i november var 80.300 ledige, når man korrigerer for sæson og omregner til fuldtidspersoner, var samme tal i december nået ned på 70.900 personer.

Størstedelen af faldet - 8800 personer - kan henføres til gruppen af ikkeaktiverede. Antallet af aktiverede faldt med 800.

Der er dog det forbehold, at den nye ferielovgivning har betydet et ændret mønster for ferieafholdelse, som afspejles i tallene.

Selv om ledigheden er faldet mest i København og omegn, er ledigheden i tilbagegang over hele landet. I Vestjylland er ledigheden nu 1,6 procent, mens den i København er 3,3 procent.