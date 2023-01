Ledigheden voksede i slutningen af efteråret sidste år

Efteråret sidste år sluttede med, at antallet af ledige voksede med 1200 personer i november. Det bekræfter tal fra Danmarks Statistik fredag.

Allerede i december viste de første tal fra Danmarks Statistik, at der var en stigning i ledigheden på vej. Fredag er de tal blevet bekræftet.

Samtidig viser en opdatering af tal fra tidligere på efteråret sidste år, at ledigheden faktisk begyndte at stige tidligere end hidtil antaget.

Over august, september og oktober var der 1700 flere ledige, end Danmarks Statistik hidtil har antaget.

900 af dem blev ledige i oktober, og det betyder, at ledigheden efter flere måneders fald allerede begyndte at vokse i oktober - omend marginalt.

Skiftene er dog så små, at de ikke ændrer ved arbejdsløsheden i procent. Den ligger stabilt på 2,6 procent af arbejdsstyrken. Det vil sige, 2,6 procent af den del af befolkningen, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Annonce:

- Vi har gennem de seneste ti år vænnet os til, at ledigheden som oftest falder. Men nye tider er på vej, og vi forventer, at ledigheden vil pege op over det kommende år, skriver Arbejdernes Landsbanks cheføkonom, Jeppe Juul Borre, i en analyse af tallene.

- Det er dog endnu for tidligt at kalde det her for vendingen på arbejdsmarkedet, men det er bestemt ikke et urealistisk scenarie.

- Dagens stigende ledighedstal skal vi samtidig se i lyset af, at vi stadig står med noget nær den laveste ledighed i 14 år.

Det danske arbejdsmarked har længe haft en rekordhøj beskæftigelse. Samtidig har virksomhederne bedt politikerne skaffe adgang til mere arbejdskraft.

Derfor skulle man antage, at det problem ville løse sig selv, hvis der blev flere ledige.

Men cheføkonom hos Lederne, Niklas Praefke, skriver i en skriftlig kommentar til ledighedstallene, at manglen på arbejdskraft ikke er en generel mangel - derimod mangler der specifikke faggrupper.

Annonce:

- Vi er i kronisk underskud på en lang række kompetencer, som ikke uden videre kan erstattes af andre faggrupper. Den arbejdsløse håndværker kan eksempelvis ikke møde ind som narkoselæge i morgen, skriver han.