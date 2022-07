Lego opsiger aftale med samtlige 81 butikker i Rusland

Området Kramatorsk bliver bombet igennem af Rusland, og beboerne bliver opfordret til at flygte væk. Men det er ikke alle, der vil det. Få den og flere historier i Ekstra Bladets overblik over krigen i Ukraine

Lego har opsagt sin kontrakt med driftsselskabet bag samtlige 81 butikker i Rusland.

Det oplyser en talsperson fra Lego Koncernen til Ritzau tirsdag.

Beslutningen medfører, at legetøjsproducenten indstiller al kommerciel aktivitet i Rusland og afskediger de fleste medarbejdere i Moskva.

Driftsselskabet Inventive Retail Group (IRG), der står for driften af Legos russiske butikker, bekræfter opsigelsen over for nyhedsbureauet Reuters.

Lego ejer ikke selv nogen butikker i Rusland.

Den danske legetøjskoncern meddelte i marts, at den holdt op med at sende Lego-klodser og Lego-sæt ind i Rusland.

Det skete som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine og de efterfølgende sanktioner.

I mellemtiden forblev de 81 butikker i Rusland åbne.

Siden juni har der dog været problemer i forsyningskæden. Disse problemer fører altså nu til opsigelsen af den russiske kontrakt.

- Lego Koncernen har besluttet at indstille al kommerciel aktivitet i Rusland på ubestemt tid på grund af den fortsat omfattende forstyrrelse i driftsmiljøet, oplyser en talsperson fra Lego.

Både danske såvel som internationale virksomheder har siden krigens begyndelse 24. februar trukket sig ud af Rusland.

De seneste uger har virksomheder som Nike og Cisco meddelt, at de indstiller deres aktiviteter i Rusland som konsekvens af, at Rusland har sendt styrker ind i Ukraine i det, Rusland betegner som 'en særlig operation'. Det skriver Reuters.

Andre virksomheder har reduceret deres drift i Rusland, mens nogle fortsat er i fuld drift. Blandt sidstnævnte er danske Ecco og Rockwool. Mange har efterlyst deres afgang fra det russiske marked, men begge virksomheder står fast.

Ifølge det danske erhvervsmedie Finans er det uklart, hvor stort et marked Rusland er for Lego. Men ifølge Finans' kilder i branchen er Rusland formentlig et af de ti største markeder.

