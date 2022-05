Lego-overhoved trækker sig som formand

Kjeld Kirk Kristiansen trækker sig som formand for miliardvirksomhed

Lego-arvingen og overhovedet Kjeld Kirk Kristiansen har trukket sig som bestyrelsesformand for milliardvirksomheden Koldingvej 2, Billund A/S, der ejer 25 procent af Lego og står bag Lego House. Det skriver Finans.

Dermed er generationsskiftet i Lego godt i gang.

Kjeld Kirk Kristiansen nåede at sidde på posten i 26 år.

Familiens overhoved trækker sig desuden som næstformand for Lego Fonden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lego-familiens investeringsselskab, Kirkbi. De henviser til en pressemeddelelse fra september, hvori det fremgår, at Kjeld Kirk Kristiansen stopper som formand for Kirkbi i foråret 2023, hvorefter sønnen, Thomas Kirk Kristiansen, tiltræder på posten.

