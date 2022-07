Lejlighed på 14 kvadratmeter solgt for over to millioner

Det er ikke meget plads for pengene, en køber af en stor studielejlighed på Majorstuen i den norske hovedstad Oslo kan se frem til.

For søndag aften, hvor lejligheden på blot 14 kvadratmeter blev solgt, lød den endelige pris på omkring 2,3 millioner danske kroner. Det er en kvadratmeterpris på 167.321 kroner.

Det skriver den norske netavis E24.

Køber var til en fælles fremvisning og afgav buddet direkte til sælger, som accepterede med det samme, oplyser mægleren.

Presset i vejret

Især 2022 har skilt sig ud som et særligt år med meget lavt udbud af lejligheder i Oslo, fortæller Anders Werke, der er ejendomsmægler ved det norske mæglerfirma EIE, til mediet.

Annonce:

- Vi ser generelt i Oslo, at priserne er presset i vejret, og at det er hårdere end nogensinde før at komme ind på boligmarkedet. Der er et særligt lavt udbud af de allermindste lejligheder, og priserne på disse boliger er presset meget op, siger han.

Ifølge Anders Werke er grunden, at der er mange købere, som har store pengesummer at købe for, og at der kun var 285 lejligheder til salg på boligmarkedet, da den 14 kvadratmeter store lejlighed kom på markedet.

Han fortæller, at han 'aldrig har oplevet så lav en tilbudsside i sine tolv år som mægler.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Priserne på boliger i nabolandet Sverige er på nedtur. Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix

Naboland i boligkrise

I nabolandet Sverige har man også et boligmarked i problemer, hvor en stigende rente gør ondt på de svenske boligejere.

Fra maj til juni er en lejlighed i Stockholm blevet 4,7 procent billigere, og samme tendens har vist sig i de første to uger af juli, hvor priserne er faldet med yderligere 3,7 procent. Altså et samlet prisfald på 8,2 procent i løbet af halvanden måned.

Det skriver Børsen.

Annonce:

- Nedturen har indtil videre været hurtigere og større, end vi havde forventet. Hovedårsagen er større og hurtigere rentestigninger end forventet. Forbrugertilliden er tæt på et rekordlavt niveau, og priserne er faldet i overensstemmelse med forbrugernes dramatisk forringede forventninger til boligpriserne, skriver analytiker Gustav Helgesson fra Nordea ifølge mediet i en kommentar til de faldende boligpriser.

Et dansk prisdyk

Retter vi kikkerten mod Danmark, ser vi slet ikke de samme voldsomme udsving som i Sverige. Ifølge Søren Kristensen, der er cheføkonom hos Sydbank, kan vi dog godt forvente, at de danske boligpriser vil falde og endda også på niveau med Sverige.

- De danske boligpriser holder stadig rigtig, rigtig fin stand. Vi var inde i en periode, hvor de steg meget, men det er de stoppet med nu. Nu er det mere en 'dans på stedet', hvor priserne bevæger sig lidt sidelæns, siger han.

Søren Kristensen ser i øjeblikket mange 'svaghedstegn' på boligmarkedet, hvor antallet af handler falder, og liggetiderne stiger.

Annonce:

- Vi er ved at få alle de her tegn på, at priserne nu snart begynder at falde, og det er egentlig også det, jeg forventer at se. De høje renter vil sætte sit aftryk nu, og så vil vi se prisfald, når vi kommer ind i efteråret. Ikke nødvendigvis dramatiske, men dog alligevel mærkbare prisfald over det næste halve til hele år.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Søren Kristensen er de danske boligpriser på vej ned. Foto: Sydbank

- Tror du, det kommer til at være på niveau med Sverige på 8,2 procent?

- Ja, det tror jeg er meget realistisk, men jeg vil sige, at jeg håber godt nok ikke, at det sker lige så hurtigt som i Sverige. Det er gået rigtig stærkt, og der er jo ikke noget, der tyder på, at det er ved at slutte lige nu og her, så jeg håber på, at priserne vil falde langsomt.

- For så går det også hårdt ud over økonomien, hvis vi får alt for store boligprisfald. Men lidt skal vi nok berede os på, og det er heller ikke nødvendigvis så usundt for økonomien.

Den Europæiske Centralbank (ECB) hæver torsdag eftermiddag sin ledende rente med 0,50 procentpoint til 0,00 procent. Det er første gang siden 2011, at ECB hæver renten.