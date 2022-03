Ruslands præsident Putin vil gøre det væsentligt mere besværligt og usikkert for europæerne at købe russisk naturgas. Et forsøg på at understøtte den trængte russiske økonomi, vurderer ekspert

Vladimir Putin meddelte onsdag aften dansk tid, at 'uvenlige lande' fremover skal betale for naturgas i rubler.

Den i forvejen ekstremt høje naturgaspris steg torsdag morgen, og udmeldingen fra den russiske præsident var ikke just gode nyheder for de europæiske købere af naturgas, fortæller senioranalytiker ved Sydbank Kim Blindbæk.

- Det kom som lidt af en bombe i går. Normalt betaler man for de her råvarer primært i dollars, som russerne så efterfølgende veksler til rubler. I Norge veksler de for eksempel også dollars til norske kroner. Men russerne er trængt op i en krog, og de har derfor behov for rubler, siger han.

Europa har friholdt energihandlen for sanktioner, hvorfor gassen fortsat flyder, men den russisk præsident har en alvorlig klemme på Europa, når det kommer til gas. Op mod halvdelen af det europæiske forbrug af gas kommer nemlig fra Rusland.

Støtte valutaen

Veksling af store mængder af for eksempel dollars til rubler vil skabe en øget efterspørgsel efter rublen og dermed understøtte den russiske valuta, der kort efter invasion styrtdykkede. Som svar på brandudsalget af den russiske møntfod, hævede den russiske centralbank renten til svimlende 20 procent.

Hvis Putin får en betaling for russisk gas i rubel gennemført, vil det samtidig gøre livet langt mere besværligt for de europæiske købere.

- Putin vil sandsynligvis også gerne vise, at det var dumt at lægge sanktioner på russiske banker, for der er mange, der helst undgår at handle med rubler. Samtidig kan det hurtigt blive en speget sag at bruge rubler, for i kraft af de store udsving, vi har set i kursen, så ved man reelt ikke, hvad de rubler man køber er værd i morgen. Så usikkerheden er meget stor, siger Kim Blindbæk.

Putin understregede dog onsdag ifølge senioranalytikeren, at Rusland vil overholde de allerede indgåede kontrakter, hvilket efter al sandsynlighed indeholder afsnit om, hvilken valuta der afregnes i.

Dermed vil sådanne nye krav først gælde for nye kontrakter om køb af gas, og disse indgås imidlertid også hele tiden, fortæller han.

Ikke en redning

Selvom Europa hver måned køber russisk gas for 100 milliarder kroner, så vil en fremtidig betaling det i rubler ikke redde den russiske økonomi.

- Jeg tror ikke, det ændrer på den situation, som russisk økonomi står i lige nu. De er virkelig trængt op i en krog, og vi kan jo se, at mange vestlige virksomheder trækker sig fra Rusland nu. Så mange af de indkomststrømme, de tidligere fik fra de virksomheder, der opererede ude af Rusland er forsvundet.

- Ydermere ser vi, at rigtig mange virksomheder slet ikke vil handle med Rusland, selvom de må, så Rusland står i en situation, hvor de vil få det rigtig svært i de kommende år, siger Kim Blindbæk.

Ukraines regering har flere gange udtrykt deres utilfredshed med, at Europa trods krigen fortsat køber gas for milliarder af Rusland.

Den euopæiske pris på naturgas kaldet TTF var torsdag omkring klokken 16 faldet tilbage til samme niveau som dagen før.