LIGE NU: Europa i rødt

Mens stort set alle aktier i det danske eliteindeks C25 er i rødt onsdag, så er det bestemt ikke et enestående tilfælde, hvis man ser på de andre europæiske aktiemarkeder.

Overalt i Europa bløder aktierne rødt lige nu.

I Tyskland, Spanien, Storbritannien, Italien og Frankrig styrter de toneangivende indeks således nedad. Størstedelen ligger i rødt med et minus på mindst to pct.

I Danmark er vi tæt på at ramme et fald på to pct. Det er især medico-aktien Ambu, som får hevet gennemsnittet ned. Det kan du læse mere om her.

Aktiemarkederne i USA, som først åbner 15.30, ser det også ud til at blive en yderst rød dag af slagsen.

Nedturen kommer efter en meget hård september måned for aktiemarkederne globalt set. Overalt er der sket store fald, som kommer efter en lang periode med enorme stigninger efter coronakrisen.

Men måden oktober er startet på giver ikke de store forhåbninger om ny optur på kort sigt.

