LIGE NU: Europa i rødt

Efter en flot grøn dag på aktiemarkedet i går mandag er tirsdagen startet på en meget kedelig og i særdeleshed rød måde.

Overalt i Europa bløder aktierne således lige nu.

I Tyskland, Spanien, Storbritannien, Italien og Frankrig falder de toneangivende aktieindeks markant. Alle ligger med et minus på mellem 1,5 til to procent.

Aktieudsalget sker, efter at Modernas topchef har været ude at sige, at det er usandsynligt, at vacciner mod covid-19 vil have samme effektivitet over for den nye omikronvariant, som de har haft over for coronavirussen hidtil.

Helt så slemt står det ikke til i Danmark, hvor det danske eliteindeks C25 kun er nede med 0,3 procent i skrivende stund.

Aktiemarkederne i USA, som først åbner klokken 15.30, ser det også ud til at åbne med store fald.

Nedturen kommer efter den sidste uges blodige fredag, hvor den nye coronavariant, omikron, blev kendt i offentligheden, hvilket skabte panik og masser af bekymringer.

