LIGE NU: Novo Nordisk i kæmpe fald

Novo Nordisk-aktien er dykket knap seks procent kort efter børsens åbning torsdag morgen.

Det sker, efter at selskabet ellers har præsenteret et flot regnskab, der overgik analytikernes forventninger.

Regnskabet afslørede en omsætning på 53,3 milliarder kroner sidste år. Det er 1,5 milliarder mere end analytikernes forventning på 51,8 milliarder kroner.

Investeringsøkonom: Derfor falder kursen

Når aktiekursen falder, til trods for at omsætningen ligger over analytikernes forventninger, er det blandt andet, fordi investorerne er blevet vant til, at Novo Nordisk leverer bedre end forventet, kombineret med at prisen for Novo Nordisk-aktien i øjeblikket er meget høj.

Det fortæller investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen til Ekstra Bladet.

- Fornemmelsen, beruselsen er ikke lige så stor, når noget sker mange gange i træk. Hvis du kigger på udviklingen i Novo Nordisk og kigger på aktiekursen de seneste tre år, så er den fuldstændig eksploderet.

- Så ja, tallene er lidt bedre end forventet. Men lidt over en milliard bedre end forventet, det er cirka to procent bedre. Det er egentlig ikke ret meget, når man ser på, hvor meget kursen er steget den seneste tid, siger Per Hansen.

I begyndelsen af 2021 lå Novo Nordisk-aktien omkring kurs 440, og dermed er den langt mere end fordoblet siden da.

- Novo Nordisk gør det fuldstændig fænomenalt, men prisen er også fænomenalt høj, og det gør, at kursen er meget volatil på kort sigt, siger Per Hansen, der dog ikke mener, at det er noget, investorerne bør være bekymrede for.

Kan ikke følge med

Novo Nordisk er desuden presset af kapacitetsbegrænsninger for fedmemidlet Wegovy.

Efterspørgslen er blevet så stor, at selskabet har været nødt til at sætte begrænsninger på de laveste doser af midlet i USA, fordi produktionen ikke kan følge med, skriver MarketWire.

