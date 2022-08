Liz Truss kritiser briterne i lækket lydklip

Den britiske konservative Liz Truss, der er favorit til at overtage premierministerposten i september efter Boris Johnson, kritiserer i en lækket lydoptagelse briternes arbejdsmoral.

Det to minutter lange lydklip, der stammer fra hendes tid i finansministeriet mellem 2017 og 2019, blev offentliggjort tirsdag.

I klippet siger Truss, at britiske arbejderes 'tankegang og indstilling' er delvist skyld i Storbritanniens relativt dårlige produktivitet.

- Det handler i bund og grund om arbejdskultur, siger hun i optagelsen, som avisen The Guardian er i besiddelse af.

Truss tilføjer, at britiske arbejdere er nødt til at 'knokle' hårdere.

- Hvis du tager til Kina, så er det ganske anderledes. Det kan jeg godt forsikre dig om, siger hun.

- Der er et grundlæggende problem med britisk arbejdskultur. Jeg tror ikke, at folk er særlig ivrige efter at forandre sig.

Annonce:

Intense valgkampe

Lydoptagelsen ser dagens lys på et tidspunkt, hvor Truss har en solid føring i meningsmålingerne over sin rival Rishi Sunak i kampen om at blive Storbritanniens næste premierminister.

De omkring 200.000 medlemmer af det konservative parti er allerede gået i gang med at stemme om, hvem der skal være partiets næste leder og dermed premierminister.

Resultatet af brevafstemning vil blive offentliggjort mandag den 5. september.

I løbet af de seneste uger har Truss, der er nuværende udenrigsminister, og Sunak, der er tidligere finansminister, ført intense valgkampe, hvor de jævnligt er røget i totterne på hinanden.

Udtalelserne i det lækkede lydklip bringer minder frem om en række kontroversielle argumenter i bogen 'Britannia Unchained' fra 2012, som Truss er medforfatter til.

I bogen bliver britiske arbejdere blandt andet beskrevet som de 'værste dagdrivere i verden'. En udtalelse, som Truss under en debat i juli tog afstand fra, og som ifølge hende er skrevet af Dominic Raab, som også er medforfatter til bogen.