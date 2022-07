Lufthansa aflyser onsdag næsten alle sine fly i Tyskland

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa aflyser onsdag næsten alle flyvninger til og fra storbyerne Frankfurt og München.

Det oplyser selskabet tirsdag.

Frankfurt og München er Lufthansas to primære baser i Tyskland.

Aflysningerne skyldes, at der er varslet strejke blandt omkring 20.000 Lufthansa-ansatte fra tidligt onsdag morgen til torsdag morgen.

- Lufthansa bliver nødt til at aflyse stort set alle planlagte fly i Frankfurt og München onsdag, lyder det i en udtalelse.

Ifølge selskabet vil det påvirke omkring 1000 fly og 134.000 passagerer.

Allerede tirsdag vil nogle fly også blive aflyst, lyder det.

Fagforbundet ver.di gav mandag besked om den varslede strejke.

Den skal efter planen begynde klokken 03.45 onsdag morgen og vare lidt over et døgn frem til klokken 06.00 torsdag morgen.

Den omfatter udelukkende ansatte, der arbejder på landjorden. Det drejer sig eksempelvis om teknikere og ansatte, der er ansvarlige for logistik.

Fagforeningen ver.di har gang i forhandlinger med Lufthansa på vegne af de cirka 20.000 ansatte. Fagforeningen har afvist Lufthansas første lønudspil, men har sagt ja til at fortsætte forhandlinger 3. og 4. august.

Fagforeningen forlanger en lønstigning på 9,5 procent.

Forhandleren Christine Behle har argumenteret for, at større arbejdsbyrde, høj inflation og lønnedgang under coronakrisen retfærdiggør en lønstigning.

Lufthansa beskrev mandag den varslede strejke som 'urimelig'.

Tidligere i juli strejkede piloterne i en anden luftfartsgigant - skandinaviske SAS. Efter 15 dages strejke lykkedes det natten til tirsdag 19. juli for pilotforeningen og SAS at nå til enighed om en ny overenskomst.