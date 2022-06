Lufthansa aflyser over 3000 flyvninger

Der er ikke nogen hurtig løsning på problemerne i flybranchen, har det store tyske flyselskab Lufthansa konkluderet.

Ifølge selskabet vender trafikken først tilbage til normal drift i 2023.

- Realistisk set vil vi uheldigvis næppe være i stand til at skabe forbedringer på kort sigt i denne sommer, siger Detlev Kayser, medlem af Lufthansas bestyrelse, til avisen Die Welt.

Det er ikke kun et problem i Tyskland. Det er i hele verden.

- Vi forventer, at situationen vender tilbage til det normale i 2023, tilføjer han.

Problemerne betyder, at Lufthansa ser sig nødsaget til at annullere yderligere 2200 flyvninger fra lufthavnene i Frankfurt og München i sommer på grund af mangel på mandskab.

Det er blot to uger siden, at Lufthansa annoncerede, at selskabet i juli annullerer 900 flyvninger.

Eurowings, der er Lufthansas lavprisselskab, ventes også at annoncere aflysninger.

Lufthansa og Eurowings planlægger efter i det store og hele at gennemføre flyvningerne til feriedestinationerne.

Aflysningerne rammer i stedet tyske indenrigsflyvninger og flyvninger i Europa, hvor der er alternative transportløsninger som eksempelvis tog.

Aflysningerne kommer op til feriesæsonen, hvor mange europæere ser frem til at komme på rejse for første gang efter coronapandemien.

Det betyder, at der er trængsel i lufthavnene, som mangler personale.

Kayser siger til avisen, at det i et stykke tid har været klart, at flyindustrien ville blive ramt af problemer med at finde personale.

For eksempel har den internationale lufthavn i Frankfurt investeret stort i at rekruttere. Men lufthavnen har konstateret, at det ikke er muligt at få personale tilstrækkeligt hurtigt.

Oven i problemer med at finde personale er der også arbejderuro i flere flyselskaber. Hvis et flyselskab rammes af strejke, kan det som ringe i vandet skabe problemer i hele trafiknettet, så der bliver forsinkelser.

I øjeblikket er der trusler om strejke i SAS.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver, at der også er strejketrusler i British Airways og Ryanair.