Lufthavnskaos: Tager strid til Arbejdsretten

Konflikten mellem Naviar og flyveledernes fagforening, Datca, er endnu ikke løst. Torsdag var der igen forhandlinger, men uden forløsning.

Striden vokser, Københavns Lufthavn har massive forsinkelser, og fredag oplyser Datcas formand til Børsen, at de tager sagen videre til Arbejdsretten.

Det skriver Børsen.

Formand i Datca Esben Blum siger til Børsen, at fagforeningen mener, Naviars krav om ekstravagter er i strid med overenskomsten.

Naviair skrev 24. april på sin hjemmeside, at virksomheden er 'afhængig af, at flyvelederne vil tage ekstravagter, som de er forpligtet til i deres overenskomst'.

Det skal Arbejdsretten nu afgøre. Esben Blum siger til Børsen, at de første møder i sagen starter onsdag.

Ifølge flyvelederne har de taget 1500 ekstravagter det seneste år.

Annonce:

Det er manglen på flyveledere, der har ført til en konflikt mellem Naviar, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne.

Naviar ønsker, at medarbejderne tager ekstravagter, indtil der er uddannet flere flyveledere.

Flyverlederne mener, at ekstravagterne har fået for stort et omfang.

Efter torsdagens forhandlinger mellem Naviair og flyvelederne, der endte uden resultat, skrev Datca-formanden i en pressemeddelelse, at de ønsker, at politikerne skal hjælpe med at finde en løsning.

Transportminister Thomas Danielsen (V) afviste dog torsdag aften at blande sig i konflikten. Det gjorde han i en udtalelse til DR.

- Det er en sag mellem arbejdsmarkedets parter, og spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår bør klares i overenskomstforhandlingerne, som er næste år.

- I forhold til den nuværende situation har jeg en klar forventning om, at parterne løfter deres ansvar og finder en holdbar løsning, så passagererne ikke får unødvendige gener, sagde han.

Annonce:

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Men efter at der igen er kommet gang i luftfarten, er der opstået en mangelsituation. Den har den seneste tid påvirket tusindvis af passagerer i Københavns Lufthavn.

I april måned var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinkede mere end et kvarter.

Sammenlagt har omkring en million rejsende været ramt af forsinkelser. Hertil kommer omkring 60.000 passagerer, som har fået aflyst deres fly.