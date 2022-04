Lukker fabrikker: Bilmærker presset af krigen

Manglen på blandt andet mikrochips og fragtkaos fik under coronapandemien leveringstiden på nye biler til at eksplodere, og det samme gjorde priserne på nyere brugte biler.

Krigen i Ukraine har igen ramt en lang række bilfabrikanter, der har været nødsaget til at lukke fabrikker grundet mangel på reservedele.

'BMW er, i lighed med mange andre bilproducenter, påvirket af krigen ift. leverancer fra underleverandører. Dette påvirker naturligvis produktionen og dermed leverancen af nye biler,' skriver pressechef for BMW Danmark, Mette Bøgeskov Lolholm, i en sms.

En opgørelse, som brancheorganisationen Autobranchen Danmark har lavet i slutningen af marts, har vist udfordringer hos adskillige bilfabrikanter på grund af krigen i Ukraine.

Lukker fabrikker

Udover BMW har blandt andre også Volkswagen-gruppen, der udover Volkswagen for eksempel tæller Audi, Seat, Skoda og Porsche, måtte lukke produktionslinjer.

Det er særligt ledningsnet, som bilfabrikkerne har fået produceret i Ukraine, og som nu sætter en prop i produktionen. Særligt produktionen af el- og hybridbiler lader til at være ramt.

Præcis hvor meget leveringstiden på nye biler vil stige, vil pressechefen hos BMW ikke spå om.

'Det er virkelig svært at estimere, idet situationen ændrer sig kontinuerligt. Vi opfordrer altid til at kontakte forhandleren for spørgsmål om specifikke leveringstider. Vi har valgt at prioritere produktion af elbiler og plug-in-hybrider i Danmark for nuværende,' skriver Mette Lolholm.

Fald i salg

Ifølge brancheorganisationen De Danske Bilimportører, slog manglen på reservedele til produktion af nye biler igennem på salget i marts måned.

Her blev i Danmark indregistreret 14.623 nye biler, hvilket er 38 procent færre end marts sidste år. Der er ellers en stor interesse for at købe ny bil ifølge De Danske Bilimportører, hvilket kan føre til en øget rift om brugte biler.

Kan bilfabrikker ikke få fat i reservedele til nye biler, kan det samtidig betyde, at reservedele til brugte biler kan blive sværere at skaffe og potentielt føre til større værkstedsregninger.