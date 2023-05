Luksus-konkurs: Nordea har millioner i klemme  

Ved du noget? Så skriv til journalisterne bag historien her.

Nordea er endt i milliondyr lortesituation.

For selv om flere økonomiske fagpersoner har tændt alarmklokkerne i forhold til det fallerede høreapparatselskab SInitone, der også var kendt under navnet hoerebil.dk, lånte storbanken millioner af kroner ud til såvel selskabet som ejerne bag.

Det viser en kortlægning, som Ekstra Bladet har lavet.

Selskabets forretningsmodel var at køre ud til kunder og sælge høreapparater, og i seneste regnskab var selskabet pludselig bogført til en værdi på 320 millioner kroner. Men i starten af året kollapsede selskabet, og det såvel som dets to ejere personligt gik konkurs.

Både Rasmus Bjerregaard og Torben Linnet, der ejede henholdsvis 70 og 30 procent af virksomheden, havde inden konkursen skrevet under på, at de hæftede for de 19 millioner, som Nordea løbende havde lånt til Sinitone.

Lånte også privat

Kuratorerne er i øjeblikket ved at danne sig et overblik over konkursen, men der er ikke umiddelbart udsigt til, at Nordea kommer ud med skindet på næsen. Aktiverne i Sinitone blev inden konkursen solgt videre til nye købere for 2,9 millioner kroner.

Det er dog langtfra de eneste penge, Nordea har ude at svømme i denne sag.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, har både Torben Linnet og Rasmus Bjerregaard købt dyre boliger i den tid, de har drevet Sinitone. Og disse boliger har Nordea ydet dem lån til.

Da Rasmus Bjerregaard og direktørens hustru, Louisa Cocco Dalgaard, i juli 2020 købte et hus for 14,9 millioner kroner ved Roskilde Fjord, lånte de samtidig 11.898.000 kroner hos Nordea Kredit. Derudover blev et pantebrev på 800.000 tinglyst på ejendommen samme dag, mens der i august 2022 blev tinglyst et ejerpantebrev på 2,6 millioner kroner. Ligeledes til Nordea.

Her er den dyre villa med udsigt til vandet i Roskilde. Foto: Kenneth Meyer

Og da parret i januar 2022 købte et sommerhus i Højby i Nordsjælland, blev der også tinglyst et ejerpantebrev på 2 millioner kroner. Ligeledes hos Nordea.

Også den tidligere bestyrelsesformand, Torben Linnet, har lånt hos Nordea til at finansiere sine ejendomme. Således har han lånt 3,5 millioner kroner hos Nordea Kredit til en lejlighed i Aarhus, mens et hus i det centrale Aarhus er finansieret med 5,9 millioner kroner i lån hos Nordea Kredit. Desuden er der i huset tinglyst et pantebrev på 1,2 millioner kroner. Også fra Nordea.

Endelig er en milliondyr lejlighed på Christianshavn finansieret med et lån på 5,75 millioner kroner hos Nordea Kredit, hvor Nordea også har tinglyst et ejerpantebrev på 975.800 kroner.

Nordea klapper i

Den børsnoterede bank med hovedsæde i Finland har dog ikke lyst til at gøre Ekstra Bladet klogere på sagen.

'Vi kan af hensyn til vores tavshedspligt ikke kommentere konkrete kundeforhold,' lyder meldingen fra Nordeas presseafdeling, da Ekstra Bladet sender en række spørgsmål angående selskabet og de to ejere.

