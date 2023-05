Luksus-konkurs: Nu bliver faderen involveret

Mens Rasmus Bjerregaard selv fik en millionløn fra Sinitone op til konkursen, var der også plads til at give hans hustru 75.000 kroner om måneden

Faderen til den ene af ejerne bag det stormombruste Sinitone risikerer nu at få en erstatningssag på nakken efter sin passivitet som bestyrelsesmedlem i det krakkede selskab

Endnu en person bliver nu draget ind i sagen om det kollapsede selskab Sinitone, der tjente penge på at køre ud til ældre og sælge dem høreapparater.

Selskabet var ejet af Rasmus Flor Bjerregaard og Torben Linnet Albrekt, der var henholdsvis direktør og bestyrelsesformand, men derudover var Rasmus Flor Bjerregaards far, Niels Christian Bjerregaard, menigt bestyrelsesmedlem i selskabet, som ejerne selv havde vurderet til at være 320 millioner kroner værd.

På den baggrund overvejer kuratorerne, der rydder op, efter at selskabet gik konkurs i starten af året, om det er muligt at gøre krav mod faderen.

Ingen møder

Samtidig konstaterer kuratorerne, at der ikke er foregået noget i bestyrelsen. Eller som de skriver i seneste redegørelse:

Annonce:

'Kuratorerne har konstateret, at der ikke er bestyrelsesmødereferater. Rasmus Bjerregaard har oplyst, at der ikke har været noget bestyrelsesarbejde, og at der således ikke har været afholdt bestyrelsesmøder. Niels Christian Bruun Bjerregaard har således efter det oplyste ikke deltaget i noget bestyrelsesarbejde eller i ledelsen i øvrigt,' skriver advokaterne Henrik Selchau Poulsen og Christian Jul Madsen, der er kuratorer i konkursboet.

Gennem den seneste tid har Ekstra Bladet afsløret, hvordan de to ejere har levet et luksus liv med dyre biler og ejendomme, og hvordan Rasmus Bjerregaard købte en luksusyacht op til konkursen. Derudover har hans kone ved siden af sin gesjæft som håndlæser været ansat i selskabet til en månedsløn på 75.000 kroner.

Rasmus Bjerregaard var adm. direktør af Sinitone, som han desuden ejede 70 procent af. Hans far var tredje mand i bestyrelsen. Privatfoto

Tak for snakken

Ekstra Bladet har på den baggrund rakt ud til Niels Christian Bjerregaard, der også ejer Nysted Luftfoto og Piper Drift, som også kendes som Din Vej Frem, for at høre, hvad hans rolle i Sinitone har været.

Det bliver dog en særdeles kort samtale, der ender med:

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Der må du gå andre veje. Til kurator. Tak for snakken, siger han og lægger på.

Annonce:

Ekstra Bladet har efterfølgende sendt ham en mail med en række spørgsmål. Blandt andet, hvordan han forholder sig til, at kurator undersøger muligheden for en erstatningssag mod ham. Vi vil også gerne vide, hvorfor han i en alder af 72 år har oprettet en bedemandsforretning, efter at Sinitone gik konkurs i starten af året.

Men han er i skrivende ikke vendt tilbage.

Ikke muligt

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Bjerregaard, men hver gang vi ringer, smækker han røret på.

Torben Linnet Albrekt har svaret skriftligt.

'Hvorfor har I ikke afholdt bestyrelsesmøder?'

'Det har for mig ikke været muligt at indkalde parterne til et bestyrelsesmøde, fordi der ikke var samarbejdsvilje fra det ene bestyrelsesmedlem, Niels Christian Bruun Bjerregaard (Rasmus far red.).'

Torben Linnet Albrekt ejede de sidste 30 procent af Sinitone, mens han var bestyrelsesformand. Privatfoto

'Du har tidligere bekræftet, at I ikke afholdt bestyrelsesmøder. Hvad lavede du for de 3,2 millioner kroner, du fik i årligt honorar?'

Annonce:

'Jeg lavede fuldtids bestyrelsesarbejde og er desuden den, der byggede og udviklede virksomheden indtil 2021. Rasmus var ikke til stede de første 12+ måneder. Jeg sov på kontoret de første 18 måneder og arbejdede i døgndrift 16 timer om dagen. Herefter gik jeg i gang med at sælge virksomheden for op imod 400 mio. Dkr. Og i den periode, hvor jeg ikke var på kontoret fast, da jeg ikke havde med den daglige drift at gøre.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ejerne af Sinitone levede i luksus i tiden op til konkursen. Det vanvittige forbrug kan du læse meget mere om her, mens du her kan se deres vilde lønsedler.