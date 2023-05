Luksus-konkurs: Sådan pumpede de regnskaberne op

De to kuratorer er i fuld gang med at undersøge kollapset i Sinitone - og indtil videre har de fundet en lange række af betydelige fejl, fortæller de i deres redegørelse

Omfattende rod i regnskaberne og manglende dokumentation.

Pengene væltede ind hos det nu krakkede og stormombruste høreapparatselskab Sinitone, men på baggrund af aktindsigter kan Ekstra Bladet nu fortælle, hvordan ejerne pumpede selskabets regnskaber op.

Høreapparatselskabet, der også er kendt som Hørebil, var ifølge ejerne, Rasmus Bjerregaard og Torben Linnet Albrekt, 320 millioner kroner værd sidste år, men trods flotte regnskaber og millionunderskud endte det med konkurs og politiefterforskning.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan en uafhængig revisor slagtede det seneste offentliggjorte regnskab kort før konkursen, ligesom de to kuratorer bemærkede en finte, selskabet lavede under coronakrisen, hvor Sinitone pludselig skulle til at købe og sælge coronatest.

'Økonomistyringen har efter kuratorernes vurdering været særdeles mangelfuld, og der ses at være betydelige fejl i både årsrapporter og bogføring,' lyder det fra de to kuratorer, Henrik Selchau Poulsen fra Bruun Hjejle og Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert, i den første redegørelse, de netop har sendt ud til de virksomhederne, som har penge til gode i Sinitone.

Herefter gennemgår kuratorerne en række af de fejl, de har konstateret ved gennemgangen af samtlige af selskabernes årsrapporter.

Alle forhold har de forelagt den tidligere ledelse, heriblandt Rasmus Bjerregaard og Torben Linnet Albrekt, men:

'Kuratorerne har kun i meget begrænset omfang eller slet ikke fået forklaring på forholdene,' står der.

Sådan pyntede de regnskaberne: 2019: Moms-rod I selskabets første leveår leverede Sinitone en bruttofortjeneste på 8,7 millioner kroner og et overskud før skat på 4,8 millioner kroner i regnskabet, som dækker otte måneder. Her har kuratorerne nævnt: at kapitalandele i tilknyttede virksomheder blev indregnet som anlægsaktiver med en værdi svarende til selskabets tilgodehavender hos de respektive virksomheder, hvilket ikke var i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

at der blev medtaget tilgodehavender hos en tilknyttet virksomhed, som på daværende tidspunkt var opløst.

at der dagen efter balancedagen skete kreditering af cirka halvdelen af de fakturaer, som var medtaget i resultatopgørelsen.

at der blev medtaget tilgodehavender på ca. 1,3 mio. kr., hvor der ikke er noget underliggende bilagsmateriale.

at der blev medtaget et momstilgodehavende på ca. 1,1 mio. kr., men at Skattestyrelsen efterfølgende har forhøjet selskabets momstilsvar for perioden 1.juli 2019 til 30. september 2019 med 729.457 kr., da salgs- og købsmoms ikke var opgjort korrekt 2020: Voldsom stigning I 2020 bragede indtjeningen op for Sinitone. Efter et år med vild vækst på papiret lød bruttofortjenesten på 20,4 millioner kroner og overskuddet før skat på 7,4 millioner kroner. Her har kuratorerne nævnt: at indkomst fra tilpasning af høreapparater og salg af forsikringer steg med henholdsvis 700 % og 300 % i forhold til året før, mens salget af høreapparater i samme periode var faldende.

at udgifter afholdt på vegne af udenlandske datterselskaber blev medtaget som omsætning i resultatopgørelsen.

at kapitalandele i tilknyttede virksomheder blev indregnet efter andre principper end i årsrapporten for 2019, således at værdien af kapitalandelene i de tilknyttede virksomheder blev nedskrevet med 781.976 kr., og konverteret til et tilgodehavende, uden at dette er beskrevet i årsrapporten. 2021: Coronafinte I det senest offentliggjorte regnskab, som tidligere er blevet slagtet af den uafhængige revisor Elan Schapiro, lød bruttofortjenesten på 36,3 millioner kroner og overskuddet før skat på 13,7 millioner kroner. Her har kuratorerne nævnt: at udgifter afholdt på vegne af udenlandske datterselskaber blev medtaget som omsætning i resultatopgørelsen.

at salget af høreapparater steg med 500 % i forhold til 2020, men at tilpasningen af høreapparater faldt med ca. 33 % i forhold til 2020.

at selskabet indkøbte coronatests for 4.710.000 kr. hvilket forhøjede værdien af varelageret med 4.710.000 kr., og at disse test efterfølgende blev solgt tilbage til den samme, som testene blev købt fra, for 5.887.500 kr. uden at varelageret blev reguleret, og at testene blev medtaget både som tilgodehavende og som varelager med et samlet beløb på 10.597.500 kr. ved opgørelsen af aktiverne i årsrapporten for 2021.

at tilgodehavenderne i tilknyttede virksomheder blev indregnet med 18.378.569 kr., selvom aktiviteterne i flere af de tilknyttede virksomheder var indstillet på tidspunktet for offentliggørelsen af årsrapporten for 2021, og at tilgodehavenderne måtte anses for uerholdelige.

at kapitalandelene i tilknyttede virksomheder blev indregnet med 368.823 kr., selvom aktiviteterne i flere tilknyttede virksomheder var indstillet på tidspunktet for offentliggørelsen af årsrapporten for 2021.

Fejl på fejl

I forhold til 2019-regnskabet nævner kuratorerne, at selskabet medtog værdien af en række fakturaer, som de dagen efter blot annullerede igen.

Desuden mangler der dokumentation for 1,3 mio. kr., som selskabet mente at have til gode ifølge daværende regnskab, mens kuratorerne også mener, at der har været rod med momsen i 2019.

Året efter er der også problemer med regnskabet, vurderer de to advokater i redegørelsen. Selskabet har således haft udgifter fra udenlandske datterselskaber, hvorefter selvsamme beløb er blevet medregnet som omsætning i moderselskabet i Danmark.

Coronafinte

I selskabets sidste regnskab er det især coronafinten, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, der falder i øjnene.

Desuden fortsatte de med at medtage udenlandske datterselskabers udgifter som omsætning i det danske selskab, mens der også var medtaget tilgodehavender fra datterselskaberne for 18,3 millioner kroner - selvom disse selskaber ikke længere havde aktivitet.

Direktør og revisor klapper i

Rasmus Bjerregaard var adm. direktør og ejede 70 procent af Sinitone. Ekstra Bladet gider han ikke længere snakke med. Privatfoto

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra adm. direktør Rasmus Bjerregaard for at høre nærmere om de punkter, kuratorerne nævner.

Han smed dog røret på, da vi præsenterede os, og efterfølgende er skriftlige spørgsmål ikke blevet besvaret.

Revisor Mikkel Thomsen fra Lokal Revision, som har underskrevet det nyeste regnskab, der ifølge kuratorerne er fyldt med fejl, ønsker heller ikke at svare på de spørgsmål, han har fået tilsendt. Han henviser til sin tavshedspligt.

Bestyrelsesformand afviser

Bestyrelsesformand Torben Linnet Albrekt afviser kendskab til pyntede regnskaber. Han mener, at han er blevet ført bag lyset, og han er set i bakspejlet helt enig i, at økonomistyringen har været fuld af betydelige fejl, skriver han i en mail.

'I indregnede tilgodehavender i tilknyttede virksomheder på 18,3 millioner kroner, selvom aktiviteterne i flere af selskaberne var indstillet. Hvordan kan det være?'

'Mange af aktiviteterne er mig bekendt indstillet lige efter, at regnskabet for 2021 er indleveret. Mange af disse aktiver er indstillet uden først at fremlægge det over for mig. Mit bud på det er, at det er en planlagt handling.'

Torben Linnet Albrekt var bestyrelsesformand og ejede 30 procent af Sinitone. Privatfoto

'Kuratorerne har konstateret, at I bogførte udgifter til udenlandske datterselskaber som indtægter i Sinitone. Hvorfor gjorde I det?'

'Denne oplysning er helt ny for mig. Det kan jeg ikke svare på, uden at jeg har snakket med kuratorerne om, hvorfor de ikke har oplyst mig om det. Som generel regel gør jeg opmærksom på, at jeg som bestyrelsesformand ikke har adgang til bank- og bogføringssystem.'

Han afviser desuden, at han ikke har besvaret de mange spørgsmål, kuratorerne ifølge redegørelsen har sendt til Torben Linnet Albrekt og resten af ledelsen.

Ekstra Bladet har derfor spurgt kurator Henrik Selchau Poulsen om de påstande:

'Vi har ikke yderligere kommenterer ud over, at vi fuldt står ved alle oplysninger gengivet i redegørelsen,' lyder det i en mail fra advokaten.

