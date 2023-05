Luksus-konkurs undersøges: Offentlige millioner væltede ind

Ved du noget? Så skriv til journalisterne bag historien her.

Nok var aktiverne tilsynelandende opskrevet med millioner af kroner, men det væltede også ind med reelle midler i høreapparatsfirmaet Sinitone, inden det gik konkurs med et brag omkring årsskiftet.

Det sørgede statskassen for, mens ejerne levede i luksus med dyre biler og boliger.

Selskabets koncept var at køre ud til ældre, give dem en høretest og sælge et høreapparat, og for at høreapparater ikke bliver for dyrt for kunderne, spytter staten penge i som tilskud. Og dem har Sinitone fået masser af.

I alt blev der fra stiftelsen i 2019 og frem til konkursen udbetalt 48,7 millioner kroner i tilskud fra de fem danske regioner.

Det viser aktindsigter, som Ekstra Bladet har fået hos de danske regioner.

Undersøges

Ifølge Per Monberg, der er direktør i det genopståede Hørebil, som har købt aktiverne fra Sinitone og forsøger at drive virksomheden videre på reel viser, foregik alt ikke efter bogen i Sinitone.

- Den mest ekstreme afart er, at man har indgivet en ansøgning om støtte hos regionen eller kommunen i det øjeblik, der blev foretaget en høreprøve. Men en høreprøve er bare en foreløbig test, og personen behøver ikke nødvendigvis at have fået høreapparatet, men virksomheden har alligevel fået tilskuddet.

- Ofte får personerne apparatet, og så er alt i den skønneste orden. Men kæden hopper af, når kunden alligevel ikke får høreapparatet, for så skal støtten jo ikke udbetales til virksomheden. Og det er derfor, at forretningsgangen i dag er sådan, at der først bliver søgt om støtte, når apparatet er købt. Og det er sådan, at det skal være, siger han til Ekstra Bladet.

Og det bliver netop nu undersøgt, om selskabet har fået udbetalt en del af de mange millioner kroner på et falsk grundlag.

Det bekræfter Region Syddanmark i en mail til Ekstra Bladet.

'Ja, CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i regionen, red.) har få sager, aktuelt, hvor borgeren har returneret høreapparaterne efter en kort afprøvningsperiode, men hvor Sinitone har hævet tilskuddet alligevel,' lyder det i et mailsvar.

Det bliver videre oplyst, at der er tale om tre sager på nuværende tidspunkt, der i øjeblikket bliver undersøgt nærmere. Desuden afventer regionen en liste fra kuratorerne omkring flere borgere, der kan være kommet i klemme. Regionen forventer dog ikke at blive væltet af sager.

'De fleste borgere, der har afleveret høreapparater retur efter afprøvningsperiode, vil typisk hurtigt opsøge en anden forhandler og dermed opdage, at deres tilskud ER hævet,' lyder det videre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med de andre regioner.

Region Hovedstaden bekræfter over for Ekstra Bladet, at regionen har oplevet fejl i forbindelse med Sinitones tilskud. Disse fejl har de dog efterfølgende fået rettet op på, oplyser regionen i et mail svar.

Også Region Sjælland har konstateret fejl, som de dog 'fik rettet op på ved at ændre nogle arbejdsgange', lyder det.

Direktør tavs - bestyrelsesformand rystet

Ekstra Bladet har sendt Rasmus Bjerregaard en række spørgsmål på mail, men han har ikke reageret på henvendelserne eller besvaret en række spørgsmål sendt på skrift.

Torben Linnet Albrekt (til venstre) ejede 30 procent af Sinitone, hvor han samtidig var bestyrelsesformand. Den resterende del af selskabet, der også kendes som Hørebil, var ejet af adm. direktør Rasmus Bjerregaard. Privatfoto

Bestyrelsesformand Torben Linnet Albrekt afviser i en mail, at han har haft noget at gøre med tilskuddene fra regionerne. Ifølge ham var det Rasmus Bjerregaard, der som direktør håndterede ansøgning om støtte og fakturering den slags sager.

'Jeg ved, at efter audiologerne havde været ude ved en klient, så skulle der sidst på dagen laves en dagsrapport. Disse dagsrapporter blev dagligt gennemgået af den adm. direktør og hans personlige assistent (navn udeladt, red.), hvorefter den. adm. direktør genererede i systemet, hvad der skulle ske, eks. udstedelse af en faktura. Dette kan også ses via loggen. Dog fortæller loggen ikke, om der har været et reelt salg eller ej,' skriver Torben Linnet Albrekt.

'Kunder er kommet i klemme, fordi det kun er muligt at søge tilskud én gang hvert fjerde år, og fordi I allerede har hævet tilskud på deres vegne. Hvad tænker du om det?'

'Jeg er rystet over den uansvarlighed og grådighed. Men ser man på alle de andre ting, som er blevet gjort uretmæssigt i selskabet, så kommer det ikke længere som en overraskelse. Jeg føler, at alt har handlet om grådighed.'

'Du har tidligere bekræftet, at I ikke afholdt bestyrelsesmøder. Hvad lavede du for de 3,2 millioner kroner, du fik i årligt honorar?'

'Jeg lavede fuldtids bestyrelsesarbejde og er desuden den, der byggede og udviklede virksomheden indtil 2021. Rasmus var ikke til stede de første 12+ måneder. Jeg sov på kontoret de første 18 måneder og arbejdede i døgndrift 16 timer om dagen. Herefter gik jeg i gang med at sælge virksomheden for op imod 400 mio. Dkr. Og i den periode, hvor jeg ikke var på kontoret fast, da jeg ikke havde med den daglige drift at gøre.'

