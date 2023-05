Luksus-konkursen: Advokater angriber tårnhøj løn

Både de to Sinitone-ejere og direktørens håndlæser-hustru fik udbetalt en alt for høj løn. Det mener de to kuratorer, som nu overvejer at kræve tilbagebetaling

Urimelig høj løn!

De to ejere af høreapparatselskabet Sinitone levede i luksus med tårnhøj løn og dyre boliger, indtil selskabet gik konkurs med et brag omkring årsskiftet. Ekstra Bladet har afdækket, at de to ejere, Rasmus Bjerregaard og Torben Linnet Albrekt, løbende fik massive lønstigninger og kort inden konkursen hævede 325.000 kroner hver måned. Pr. mand.

Men de lønninger var alt for høje. I hvert fald hvis man spørger de to kuratorer, Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert og Henrik Selchau Poulsen fra Bruun Hjejle, der lige nu kæmper for at finde hoved og hale i konkursboet.

Det fremgår af den redegørelse, som kuratorerne netop har afleveret til kreditorerne i Sinitone.

'Der er udbetalt betydelige vederlag til selskabets ledelse, som på det foreliggende grundlag vurderes at overstige, hvad der må anses for rimeligt under hensyn til det udførte arbejde, selskabets indtægter og omstændighederne i øvrigt,' skriver kuratorerne.

Overvejer sag

Kuratorerne slår videre fast, at de undersøger nærmere, hvorvidt lønnen er så urimeligt høj, at de kan kræve penge tilbagebetalt til konkursboet - en såkaldt omstødelse.

Kuratorerne har anmodet den tidligere ledelse om at redegøre for, hvordan disse vederlag var afstemt i forhold til selskabets drift, økonomi og forholdene i øvrigt.

Rasmus Bjerregaard (til højre) var direktør og ejede samtidig 70 procent af Sinitone. Torben Linnet var bestyrelsesformand og ejede de resterende 30 procent af selskabet, der også var kendt som Hørebil. Privatfotos

Håndlæser-hustru var ikke ansat

Inden konkursen blev Sinitone forsøgt reddet ved en såkaldt rekonstruktion.

Her blev der indsat en såkaldt tillidsmand i form af den uafhængige revisor Elan Schapiro fra Christensen Kjærulff. Ekstra Bladet har tidligere fortalt, at han kort inden konkursen slagtede Sinitones senest offentligjorte regnskab, men i forbindelse med hans arbejde kommenterede han også lønnen.

'Udbetalte lønninger til direktionen for 2020-2022 anses væsentligt at overstige normale lønninger til direktioner i tilsvarende virksomheder,' lyder det i redegørelsen.

Tidligere har Ekstra Bladet også beskrevet, hvordan direktørens hustru, Louisa Cocco Dalgaard, op mod konkursen modtog 75.000 kroner om måneden, mens hun drev håndlæser-firma fra samme adresse. Bestyrelsesformand Torben Linnet Albrekt sagde, at hun aldrig havde været reelt ansat.

Samme konklusion nåede tillidsmanden tilsyneladende frem til:

'Udbetalt løn til ledelsens nærtstående anses for ikke at være afholdt af erhvervsmæssige årsager.'

Vil ikke kommentere

Rasmus Bjerregaard har tidligere afvist at kommentere på sin løn, og da Ekstra Bladet ringer ham op i forbindelse med denne historie, smed han røret på, så snart vi præsenterede os. Efterfølgende er en række skriftlige spørgsmål ikke blevet besvaret.

Torben Linnet Albrekt har tidligere fortalt, at hans løn ikke var alarmerende høj, hvis regnskaberne var retvisende. Det var de dog ikke, men han påstår, at han ikke var vidende om det før kollapset.

'Kuratorerne mener, at I har fået en alt for høj løn i forhold til det arbejde, der er leveret. Er I enige i den vurdering?'

'Ja, situationen taget i betragtning. I forhold til likviditetsbudget og fremtidige budgetter var min løn ikke for høj.'

'Det skal dog understreges, at vi har bemærket, at den adm. direktør har udbetalt en løn op mod 576.000 kr om måneden inkl. sin hustrus uberettigede udbetaling og pension, hvilket er fuldstændig vanvittigt og uden sans for ansvarlighed,' skriver Torben Linnet Albrekt.

Ekstra Bladet er i besiddelse af de vilde lønsedler. Dem kan finde her - hvor du blandt andet kan se, hvor meget de har fået udbetalt efter skat.