Luksus-konkursen: Se de vilde lønsedler

To ejere af høreapparatselskab tjente millioner af kroner op til konkurs. Ekstra Bladet kan nu eksklusivt afsløre lønsedler for de to samt direktørens kone

På papiret væltede det ind med penge i Sinitone. I virkeligheden væltede det ind med penge på ejernes privatkonti.

Høreapparatsfirmaet gik konkurs med et brag omkring årsskiftet, og Ekstra Bladet har fortalt, hvordan ejerne i tiden op til levede i luksus med dyre boliger og tårnhøj løn. Også en alt for høj løn, hvis man spørger de to kuratorer, som i øjeblikket er ved at rydde op i konkursboet.