Luksuskonkurs: Revisor slagtede regnskab før kollaps  

Sinitone afleverede få måneder før kollapset et regnskab med vild vækst og tocifret millionoverskud. Regnskabet var dog ikke retvisende, og i øvrigt var selskabet allerede på daværende tidspunkt truet af konkurs, lyder dommen fra en tillidsmand, som retten udpegede til at kigge nærmere på selskabet

Lige inden høreapparatselskabet Sinitone gik konkurs, blev virksomheden slagtet af den uafhængige revisor Elan Schapiro, der vurderede, at selskabets værdier var sat minimum 35 millioner kroner for højt i seneste regnskab.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået.

Det konkursramte høreapparatselskab Sinitone havde ellers år efter år vist massiv vækst og store millionoverskud, indtil selskabet omkring årsskiftet løb tør for penge og gik konkurs med et brag.

Selskabet kørte ud til kunder og solgte høreapparater, men som Ekstra Bladet siden har beskrevet, fyrede de to ejere millioner af op til konkursen. Mens de begge kørte i dyre biler og købte milliondyre ejendomme, købte selskabets direktør også en lystyacht.

Men kort før nytår kom selskabet i økonomiske problemer og endte i en såkaldt rekonstruktionsplan i et forsøg på at redde selskabet. Ekstra Bladet har fået aktindsigt i planen, der blev lavet kort inden selskabets kollaps.

Konklusionen om aktiverne kom fra Elan Schapiro, der er statsautoriseret revisor med mere end 25 års erfaring, ligesom han er medlem af Konkursrådet under Justitsministeriet. I starten af december blev han af retten udpeget som såkaldt tillidsmand til at kigge nærmere på aktiverne i Sinitone fra 2021 og frem.

Rasmus Bjerregaard (til højre) var direktør og ejede samtidig 70 procent af Sinitone. Torben Linnet var bestyrelsesformand og ejede de resterende 30 procent af selskabet, der også var kendt som Hørebil. Privatfotos

Konkursen truede

I 2021-regnskabet var poster som tilgodehavender og varebeholdning værdisat til lige knap 50 millioner kroner. Men det var altså mindst 35 millioner kroner for højt, vurderer tillidsmanden ifølge skrivelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Og mens ejerne midt i 2022 selv vurderede, at Sinitone var 320 millioner værd, mener tillidsmanden, at tilstanden i selskabet var anderledes kritisk, da regnskabet blev afleveret.

'Endvidere fremgår, at der på tidspunktet for aflæggelse af årsregnskabet for 2021 var væsentlig usikkerhed om den fortsatte drift. Dette burde fremgå af såvel ledelsesberetningen som af en note til årsregnskabet,' lyder det.

Hverken ledelsen eller revisoren nævnte dog, at konkursen truede selskabet. Derimod lød det i den såkaldte ledelsesberetning, at ledelsen var tilfreds.

Det omtalte regnskab blev afleveret 18. august 2022, efter at selskabet måneden inden havde fået vraget selskabets første 2021-regnskab på grund af en falsk revisorunderskrift. Det efterforskes i øjeblikket af Østjyllands Politi, der ikke ønsker at besvare spørgsmål.

Kuratorerne er fortsat i gang med at undersøge, hvad der førte til Sinitones pludselige kollaps. Men Ekstra Bladet har allerede afdækket, hvordan millioner af kroner er ført ud af Danmark og siden er forsvundet.

Rasmus Bjerregaard var ikke meget for at svare på spørgsmål. Privatfoto.

Direktør: - Farvel

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rasmus Bjerregaard, men han er ikke meget for at tale, efter at Ekstra Bladets journalist har præsenteret sig.

- Farvel, Jonas, lyder meldingen fra den nu tidligere Sinitone-direktør, inden han smækker røret på.

Ekstra Bladet har efterfølgende sendt ham en række skriftlige spørgsmål, der i skrivende stund ikke er blevet besvaret.

Heller ikke medejer af EBRS Revison Jess Leth Kaack, som Sinitone brugte som bogholder, har reageret på opkald eller spørgsmål sendt på skrift.

Bestyrelsesformand: Fuldstændig enig

Torben Linnet har svaret på en række spørgsmål via mail.

'I planen for rekonstruktion påpeger tillidsmand, at man i regnskabet for 2021 burde have gjort opmærksom på, at der var væsentlig usikkerhed om fortsat drift. Regnskabet blev afleveret i august 2022, altså kort før konkursen. Hvorfor gjorde man ikke opmærksom på det?'

'Jeg er fuldstændig enig med tillidsmanden,' svarer Torben Linnet.

Han afviser, at han burde have været vidende om de aktiver, som han i dag erkender var vurderet for højt.

Han retter i stedet beskyldninger mod den daglige ledelse, herunder administrerende direktør Rasmus Bjerregaard, og mener, at de korrekte værdier blev holdt skjult for ham, da regnskabet blev afleveret.

'Tillidsmanden mener også, at en række af selskabets værdier var vurderet 35 millioner kroner for højt. Hvorfor gjorde I det?'

'Jeg er fuldstændig enig med tillidsmanden, efter at jeg er blevet fremlagt de korrekte tal,' svarer han.

'Hvorfor opskrev du værdien i dit holdingselskab med over 90 millioner kroner?'

'Opskrivningen var taget ud fra vurderingen fra FIH, da virksomheden var under salg. Undertegnede kontaktede Nordea, som mente, at det var det rigtige at gøre i forhold til fremtidig udlån for ekspansion af Sinitone.'

Ekstra Bladet har kontaktet FIH Partners, der ikke har reageret på henvendelserne. Nordea ønsker ikke at besvare spørgsmål.

