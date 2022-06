Lundbeck smidt ud af C25-indeks

Her får du det seneste overblik over udviklingen for de største danske aktier (Opdateret 13/06 kl. 10)

Den danske medicinalgigant Lundbeck er fra begyndelsen af næste uge fortid i C25-indekset.

Det oplyser Nasdaq Copenhagen, som fondsbørsen officielt hedder, i en pressemeddelelse. C25-indekset er et udtryk for de mest omsatte aktier på fondsbørsen i København.

Hvert halve år laver fondsbørsen en gennemgang for at sikre, at de rigtige aktier er noteret i indekset. Lundbeck glider ud af indekset, efter at de i forrige uge splittede deres aktier op i henholdsvis A- og B-aktier.

Når man splitter aktierne op på den måde, kan man give de forskellige aktier forskellig vægt. I Lundbecks tilfælde får en A-aktie ti stemmer, mens en B-aktie får en stemme.

Dermed kan der rejses yderligere kapital ved at sælge B-aktier, mens virksomheden selv beholder sin aktiemajoritet.

Nordea tager Lundbecks plads i C25-indekset. Medicinalfirmaet Lundbeck udvikler og fremstiller lægemidler med fokus på hjernesygdomme.

I 2021 omsatte selskabet for over 16 milliarder kroner og havde over 5300 ansatte, hvoraf over 1700 er i Danmark.

Banken Nordea, der har hovedkvarter i Helsinki i Finland, driver forretninger i Finland, Danmark, Sverige og Norge.

Sidste år omsatte Nordea for 9,6 milliarder euro - svarende til 71,4 milliarder kroner. Banken har omkring 27.000 ansatte - heraf 6800 i Danmark.

Indekset består af nogle af de største danske børsnoterede selskaber såsom A.P. Møller Mærsk, Novo Nordisk, Carlsberg og Ørsted