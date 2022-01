Lussing til danske aktier: Slut med 'doping'

Der er røde tal over hele linjen for de toneangivende danske aktier torsdag.

Således er det danske C25-indeks i skrivende stund faldet med 2,60 procent siden onsdag.

Faldet sker i kølvandet på meldinger fra den amerikanske centralbank (FED) onsdag aften om, at man nu vil lave ændringer i den økonomiske politik.

- Referatet fra den amerikanske centralbank viste i går, at man ikke alene vil stoppe med at købe obligationer, men der er også flere medlemmer, der mener, at man bør sælge ud af obligationerne, siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, til Ekstra Bladet.

Og det er skidt nyt for de finansielle markeder.

- De finansielle markeder har jo været på doping nærmest uafbrudt siden finanskrisen, hvor man har haft lave renter, og centralbankerne har opkøbt obligationer med arme og ben. Så at FED vil til at sælge obligationer, svarer ret beset til, at man går fra at spytte en masse penge ind i de finansielle markeder, til at man begynder at trække en masse penge ud, siger Jacob Pedersen.

Rammer danske aktier

Meldingerne fra USA har både ramt de amerikanske aktier og det europæiske marked. Og der går sådan en melding særligt hårdt ud over blandt andet danske aktier.

- Den her politik er noget, som normalt rammer de dyre aktiemarkeder hårdere, end det rammer de billige. Herhjemme har vi et dyrt aktiemarked, så det er også derfor, vi ser, at de danske aktier sætter sig lidt mere end det generelle billede, vurderer han.

Han fortæller, at man en enkelt gang siden finanskrisen har oplevet noget lignende, hvor der på globalt plan blev trukket penge ud af markedet. Her faldt de amerikanske aktier med omkring 20 procent på tre måneder.

Torsdagens fald kan derfor kun være begyndelsen på flere dage med røde tal på aktiemarkedet.

- Aktieinvestorerne har nok glemt, hvordan virkeligheden ser ud i sådan et 'dopingfrit' miljø, og det kan være det, vi er på vej ind i her.

- Men det er klart, vi kommer til at skulle lytte meget mere til, hvad FED kommer til at sige om det her, siger Jacob Pedersen.