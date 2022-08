Mægler: Antallet af handler det laveste i 9 år

Juli måned skriver endnu et kapitel i historien om et boligmarked, der spås at være på vej til en betragtelig nedtur af adskillige eksperter.

I mæglerkæden Home, der ejes af Danske Bank, underbygger tallene for antallet af handler og fremvisninger fortællingen om en afmatning.

For eksempel bød juli måned på det laveste antal solgte ejerlejligheder hos Home i ni år, når man tager højde for sæsonudsving, fremgår det af opgørelsen.

Annonce:

'Huspriserne har ganske vist rettet sig en smule oven på fald i maj og juni, men antallet af handler, igennem home, er faldet med over 5 procent, og antallet af handlede lejligheder er faldet med næsten 13 procent. Juli måned har dermed det laveste antal handlede lejligheder i ni år, og lige nu løfter det gradvist udbuddet af boliger, hvilket i stigende grad vil komme til at presse priserne,' skriver Bjørn Tangaa Sillemann, senioranalytiker i Danske Bank, i en mail.

53 procent

Data fra Boligsiden, der viser mange forskellige mægleres boliger online, viser da også hastigt voksende udbud af både lejligheder og huse.

I hele landet blev der således udbudt fire procent flere villiaer og rækkehuse, mens udbuddet af ejerlejligheder steg med syv procent i juli.

Sammenlignet med for et år siden, svarer det til, at der er kommet knap 14 procent flere huse på markedet, mens hele 30 procent flere lejligheder har fået et til-salg-skilt.

Tallene gemmer på store forskelle, hvor særligt Region Hovedstaden stikker ud. Det er da også her, at priserne er steget mest på ejerboliger under pandemien. Her lyder væksten i antallet af huse og ejerlejligheder til salg på henholdsvis 53 og 41 procent sammenlignet med for et år siden.

Artiklen fortsætter under figuren ...

Annonce:

Stadig lavt

Man skal imidlertid være opmærksom på, at udbuddet af boliger normalt stiger i sommerferiemåneden, og at udbuddet set i et historisk perspektiv stadig er relativt lavt.

'Jeg tror godt, markedet kan holde til et større udbud. For det er lavt i udgangspunktet. Jeg tror, det er meget naturligt, at antallet af handler skal falde en del, og udbuddet skal stige, før det for alvor slår igennem på priserne. Jeg tolker de få handler sådan, at der er kommet en kløft mellem, hvad sælger kræver, og hvad køber vil/kan betale. Det er ikke længere sælgers marked,' skriver senioranalytikeren.

Små prisfald

Alligevel ser man ikke nævneværdige prisfald på boligmarkedet. Heller ikke hos Home, hvor prisen på huse faktisk steg med 1,5 procent i juli.

'Jeg vil sige det sådan, at jeg tror overhovedet ikke, at vi har set den fulde effekt af forårets stigning i renterne endnu – slet ikke på priserne. Det er klart, at effekten på priserne bliver mindre, nu hvor renterne har korrigeret lidt igen,' skriver Bjørn Tangaa Sillemann

Annonce:

Renterne på de 30-årige realkreditobligationer er efter de heftige stigninger siden årsskiftet faldet lidt tilbage de seneste uger. Frem for lån til fem procent i rente, har flere realkreditinstitutter således genåbnet 3-procentslånet.

Senioranalytikeren ser det til trods fortsat to-cifrede prisfald på boligmarkedet som realistisk, men de vil formentlig være meget ujævnt fordelt over landet.

'Den direkte effekt af de højere renter vil formentlig være beskeden på store dele af markedet. Det vil først og fremmest få betydning der, hvor priserne er højest,' skriver han.

Nedenfor kan du læse mere om boligmarkedet.

Boligkøb: Det ukendte låne-trick

Sådan ser boligmarkedet ud lige nu: Se om du skal handle eller vente?

Her er eksperternes egne boliglån