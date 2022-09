Mægler: Kraftige prisfald fortsætter

Euforien på boligmarkedet fortsatte i august med at dampe af, og priserne på både lejligheder og huse tog i august et gevaldigt dyk.

I hvert fald hos Home, viser tal fra mæglerkæden.

Huspriserne på landsplan faldt med 1,3 procent, mens lejlighederne blev solgt 1,1 procent billigere. Selvom det umiddelbart er små tal, var de næsten identiske prisfald fra juni til juli måned, de største prisfald på en enkelt måned i 10 år.

Fortsætter ned

Home opgør også, hvor mange handler de laver, og her boner lejlighederne negativt ud. 6,9 procent færre købsaftaler på lejligheder blev underskrevet i august, hvilket kommer efter et fald på 13 procent måneden forinden.

Man skal tilbage til år 2014, før Home formidlede lige så få salg. Udbuddet også hos de andre mæglere på tværs af landet.

Antallet af hushandler gennem Home faldt i august med beskedne 0,4 procent, men der er store regionale forskelle. Flere eksperter, heriblandt Home og Danske Bank, spår, at priserne på både lejligheder og huse skal betragteligt ned det kommende år.

'Generelt må vi sige, at der er stor risiko for, at boligpriserne falder markant i løbet af det kommende år, især i dyre områder. Det kan komme til at gøre ondt, hvis man har købt sin første bolig på toppen,' skriver Bjørn Tangaa Sillemann, senioranalytiker i Danske Bank, i en mail.

Friværdi

Prisfaldene er lokalt kraftigst på lejlighederne i Region Hovedstaden. Her dykkede priserne med hele 4,2 procent fra juli til august.

Ser man et år tilbage, er lejlighederne dog stadig steget lidt i værdi, og der er for de fleste boligejere også meget friværdi at tære på, beroliger senioranalytikeren.

'Langt de fleste vil dog ikke blive voldsomt påvirket af store prisfald, når man tager i betragtning, hvor hurtigt det gik den anden vej under pandemien.'

Når man ser på villaer og rækkehuse, var prisfaldene størst i Region Nordjylland med 4,7 procent. Og selvom køberne ikke i ligeså hurtigt tempo trækker sig fra at købe hus, er det usandsynligt, at ikke også husene vil være billigere om et år.

'Antallet af fremviste huse er uændret i august, tæt på niveauet fra da coronakrisen startede, men her har tendensen også peget nedad. Dalende interesse og færre handler peger uundgåeligt i retning af et stigende pres nedad på priserne fremover,' vurderer Bjørn Tangaa Sillemann.

Finansministeriet regner med, at husprisene falder fem procent næste år set over hele landet.

