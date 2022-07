Mærsk-ansatte: Sådan bliver vi snydt

Mærsk beskyldes nu for at snyde de ansatte i Liberia for løn. De bakkes op af tidligere direktører og dansk ekspert

Selv om Mærsk sidste år havde danmarkshistoriens største overskud på 117,5 milliarder kroner, må lavtlønnede ansatte i Liberia kæmpe hårdt for at få de penge, som de mener, at Mærsk har lovet dem.

Ekstra Bladet og Danwatch kan nu afdække, hvordan medarbejdere føler sig snydt for en såkaldt '13. månedsløn', som ellers er blevet beskrevet i ansættelsespapirer og personalehåndbog.

I flere medarbejderes ansættelsespapirer lyder det:

’I december måned vil virksomheden betale en ekstra løn baseret på månedslønnen for november.’

Mærsk har tidligere afvist, at der er tale om en ekstra månedsløn, men nu er det lykkedes Ekstra Bladet og Danwatch at få fat i personalehåndbog for APM Terminals Liberia, der er en del af Mærsk-gruppen.

Ekspert: Ikke overholdt aftalen

Her lyder det, at i november måned vil der i tillæg til månedslønnen blive udbetalt, hvad der kaldes ’den 13. månedsløn’, der svarer til 1/13 af årslønnen.

Ekstra Bladet og Danwatch har fremlagt dokumentationen for Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker, Roskilde Universitet. Han siger:

- De har, ud fra det jeg har set, ikke overholdt aftalerne som beskrevet. De ville i november skulle udbetale den ekstra månedsløn, ellers passer det ikke med aftalen.

De ansattes kritik bakkes op af to tidligere direktører i selskabet APM Terminals Liberia:

Tidligere direktør: 15-16 mio. kr.

- Hvis en ansat har en månedsløn på 400 dollars, bør han få 400 dollars ekstra i december måned som en 13. månedsløn. Men i stedet tager APM Terminals hans årsløn på 4800 og deler den i 13. Det giver 369,23 dollars, som han får hver måned. Det vil sige, at han ikke får en ekstra betaling, i stedet er det hans grundløn forklædt som en bonus, siger Attah Bright, tidligere finansdirektør, der blev fyret i 2018.

Han vurderer, at siden Mærsk overtog havnen i 2011 er de ansatte samlet set blevet snydt for mellem 15 og 16 millioner kroner.

Dømt til at betale kvart million

Augustus Payne, tidligere IT-direktør, er blevet snydt for den ekstra månedsløn, har såvel Arbejdsministeriet slået fast. I dommen lyder det:

’Hr. Paynes årsløn blev divideret med 13 og betalt til ham 13 gange, som samlet udgjorde hans årsløn uden en ekstra månedsløn, som det er beskrevet i hans ansættelsespapirer,’ skriver Arbejdsministeriet.

’Vi dømmer, at klager ikke har fået det fulde beløb af den 13. månedsløn.’

Samlet slår Arbejdsministeriet fast, at selskabet skylder ham 37.466 dollars svarende til en kvart millioner kroner. Mærsk har appelleret afgørelsen til Arbejdsretten, der har stadfæstet afgørelsen. Siden er den appelleret til højesteret, hvor afgørelsen afventer.

Konfrontation: ’Vores medarbejdere modtager deres årsløn fordelt i 13 rater’

Ekstra Bladet og Danwatch har sendt en række spørgsmål til Mærsk angående den 13. månedsløn. Blandt andet, hvorfor selskabet i dets personalehåndbog skriver, at der i i november måned i ’tillæg’ til månedslønnen vil blive udbetalt ’den 13. månedsløn’, når det ikke sker. Og hvorfor der i ansættelsesbreve bliver skrevet, at der i december måned vil blive udbetalt et tillæg svarende til månedslønnen for november.

Vi har desuden understreget, at vi ønsker et interview med bestyrelsesformand Robert Mærsk Uggla om disse forhold.

Mærsk ønsker ikke at stille op til interview omkring forholdene i Liberia.

Mærsk afviser at stille op til interview. I stedet har selskabets presseansvarlige, Signe Wagner, sendt en kortfattet mail:

Søgt rådgivning

’Vores medarbejdere modtager deres årsløn fordelt i 13 rater, hvilket er beskrevet i deres kontrakter. Vi har altid udbetalt den 13. rate i december, i overensstemmelse med de individuelle ansættelseskontrakter og som man i øvrigt gør de fleste andre steder,’ skriver hun.

’Som led i en opdatering af medarbejdervilkår og -håndbog har vi foreslået, at udbetalingen af 13. rate fra næste løncyklus flyttes til november i stedet.’

Desuden har vi spurgt, hvad Mærsk siger til, at Arbejdsministeriet og Arbejdsretten har givet selskabets tidligere it-direktør medhold i sin sag om netop den 13. månedsløn.

’Vi har ikke mulighed for at kommentere på retssagen, da det er en igangværende sag, der fortsat pågår.’

I et tidligere svar har Mærsk desuden oplyst:

’Vi har søgt rådgivning herom fra en ekstern, uafhængig auditør, og vi afventer konklusionerne herfra.’

Mærsk har ikke svaret på spørgsmålet om status på denne rådgivning.