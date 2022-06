Mærsk-arving: - Jeg skammer mig

Den administrerende direktør i A.P. Møller Holding skammer sig over det, der er foregået på Mærsks skibe

Mærsk-arvingen Robert Mærsk Uggla, der er formand for Mærsk og administrerende direktør i A.P. Møller Holding, skammer sig over, at der har fundet seksuelle krænkelser sted på A.P. Møller-Mærsks skibe.

Det siger han til Marketwire.

- Jeg skammer mig over at sige, at seksuelle overgreb, seksuel chikane, diskrimination og mobning forekommer i vores branche - og desværre også i vores eget selskab. Det skal ændres, siger Robert Mærsk Uggla.

Udtalelsen kommer efter, at to kvinder har sagsøgt Mærsk for voldtægt og seksuelle krænkelser.

Den ene af kvinderne – Hope Hicks – har tidligere fortalt anonymt om sine oplevelser. Nu står hun frem med navn.

I sagsanlægget anklager hun en 40 år ældre overordnet for fuldbyrdet voldtægt under sin uddannelse hos Mærsk.

Den anden kvindes anklager går på 'ekstrem sexchikane, uønsket berøring og diskrimination' fra en kollega om bord.

Ifølge Robert Mærsk Uggla er der behov for en kulturforandring. Han opfordrer derfor nye kadetter til at råbe op, hvis de er vidne til en opførsel, der ikke er i orden.