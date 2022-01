Mærsk er med et mulehår skubbet af tronen som kongen på havet

Længe har danske Mærsk kunnet sole sig i toppen over verdens største containerrederier. Men nu er der sket et tronskifte.

Ifølge Alphaliner, der dækker udviklingen i shippingbranchen, er Mærsk gået fra en førsteplads til en andenplads som det største containerrederi.

Ny på førstepladsen er i stedet Mediterranean Shipping Company (MSC), der har rødder i Schweiz og Italien.

Det er dog ikke meget, der adskiller de to rederier. Det er således mindre end et enkelt containerskib, der lige nu udgør forskellen på de to rederiers flåder.

Opgørelsen fra Alphaliner fortæller, hvor stor en flåde de enkelte rederier har. Det inkluderer både egne såvel som lejede skibe.

At Mærsk nu - i hvert fald for en stund - er overgået af MSC, kommer nok ikke til at betyde det store for det danske rederi. Det vurderer Mikkel Emil Jensen, analytiker i Sydbank, hvor han blandt andet følger shippingbranchen.

- Mærsk har været det største containerrederi i verden i flere årtier, så det er lidt af en milepæl i historien omkring søfart, at Mærsk nu ikke længere er den største og har titlen som kongen på havet.

- Det er dog nok mere begrænset, hvad det får af praktisk betydning. Det kommer nok mere til at handle om at have retten til at prale med at være det største rederi, siger Mikkel Emil Jensen.

Baggrunden, for at MSC har indhentet og nu overhalet Mærsk på førstepladsen, er, at MSC igennem længere tid har udbygget sin flåde væsentligt.

Det er sket gennem både køb af eksisterende skibe og ordrer på nye skibe.

Omvendt har Mærsk ikke investeret stort i at udbygge sin flåde, som rederiet mener, har en passende størrelse.

De to forskellige strategier betyder, at MSC nok kommer til at udvide afstanden til Mærsk som det største containerrederi, vurderer Mikkel Emil Jensen.

- Mærsk har været meget disciplineret omkring ikke at bestille nye, store skibe.

- Og netop fordi der bliver målt i flådestørrelse, så vil det betyde, at når MSC får leveret de nye skibe, der er bestilt, så vil MSC øge afstanden til Mærsk som det største containerrederi, siger han.

På listen over de største containerrederier kommer efter MSC og Mærsk det franske rederi CMA CGM.

Ifølge Alphaliner sidder CMA CGM på lidt under 13 procent af verdensmarkedet.

Til sammenligning har både MSC og Mærsk en markedsandel på 17 procent.