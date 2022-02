Mærsk fyrer fem efter skandalesag

Fem ansatte er blevet fyret i rederiet Mærsk i en sag om mulig voldtægt.

Det oplyser Mærsk i en skriftlig udtalelse til Berlingske. Ritzau har også set udtalelsen.

Sagen stammer fra oktober, hvor en 19-årig amerikansk kvindelig søofficer fortalte, at hun var blevet voldtaget om bord på et af Mærsks skibe.

I en blog, der er skrevet i anonym form, skriver kvinden, at voldtægten fandt sted i 2019.

Efter sagen kom frem i oktober, blev fem søfolk fra det pågældende skib suspenderet. Oveni blev en undersøgelse af sagen startet.

Resultaterne af den undersøgelse ligger nu klar, oplyser Mærsk i den skriftlige udtalelse.

- Maersk Line (Mærsks rederiforretning, red.) har nu sendt en rapport om undersøgelsen til de amerikanske myndigheder.

- I kølvandet på undersøgelsen har Maersk Line ophævet kontrakten med skibets kaptajn, chefingeniøren og en assisterende ingeniør, som har forbrudt sig mod selskabets alkoholpolitik, skriver Mærsk.

Rederiet tilføjer, at yderligere to ansatte er blevet fyret, fordi de ikke har samarbejdet om undersøgelsen af den mulige voldtægt.

- På grund af den manglende mulighed for at tale med de involverede parter om beskyldningerne om voldtægt har det for Maersk Line ikke været muligt at finde beviser for beskyldningerne, skriver Mærsk.

Rederiet understreger i udtalelsen, at sexisme og seksuel chikane ikke hører til i selskabet.

- Som kommunikeret til hele Mærsk og besætningen i Maersk Line vil vi ikke tolerere nogen som helst brud på vores politikker omkring at behandle alle former for personel ordentligt, skriver Mærsk.