Mærsk i angreb på 'giftig' ansat

Det er ikke kun strejkende medarbejdere under Mærsk i Liberia, der har mærket jernnævnen fra Esplanaden i Danmark. Også de ansattes tillidsmand, Ballah Kpadeh, er blevet sat under massivt pres for at gøre opmærksom på elendige arbejdsvilkår.

Det viser dokumenter i sagen..

Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch har gennem de seneste uger afdækket, hvad der sker bag forskansningen til havnen i Monrovia, som styres af danske Mærsk gennem selskabet APM Terminals:

For en lang række nuværende og tidligere medarbejdere har lukket op for en hverdag badet i cementstøv, chikane og dårlig løn. Forhold, der vurderes sundhedsskadelige, og som har ført til kritik fra 3F samt indkaldelse af to ministre til samråd.

Og nu viser det sig, at Mærsk i 2020 klagede direkte til Liberias arbejdsminister over Ballah Kpadeh.

Således lyder det i et brev, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, dateret 28. september 2020 til ministeren:

'Virksomheden kan ikke blive ved med at fastholde en giftig medarbejder, som ikke vil det bedste for sig selv og virksomheden.'

Baggrunden var, at tillidsmanden i forbindelse med en senatshøring havde udtalt, at der var dårlige arbejdsforhold hos APM Terminals i Liberia, ligesom han havde sagt, at 'de ansatte lider under virksomhedens hænder'.

Uroen fortsætter

På det tidspunkt var stemningen mellem ledelsen og havnens medarbejdere på frysepunktet, og det var også i de dage, at 24 medarbejdere valgte at strejke i tre dage. De blev efterfølgende suspenderet i syv måneder.

Imens blev Ballah Kpadeh indkaldt til møde i arbejdsministeriet, der oplyste ham om, at der var blevet klaget over ham.

Ministeriet endte med at op opfordre parterne til at genfinde harmonien.

Det er dog langtfra tilfældet. For selv om Ballah Kpadeh stadig er ansat, men som Ekstra Bladet og Danwatch har afdækket, er der stadig store uenigheder på havnen. Og ifølge de ansatte er der altså stadig store problemer med arbejdsmiljøet, ligesom de mener, at de bliver snydt for løn.

Og Ballah Kpadeh har ikke tænkt sig at stoppe med at pege på problemerne siger han i et interview med Ekstra Bladet og Danwatch:

- Fra jeg begyndte at være kritisk, har APMT forsøgt at lukke munden på mig, men jeg lader mig ikke intimidere. Jeg vil kæmpe for mine kollegers rettigheder, siger han.

- Er vi ikke mennesker? Skal vi ikke have gode forhold?

Ekstra Bladet har spurgt Mærsk om baggrunden for, at selskabet vælger at klage. Selskabet ønsker ikke at stille op til interview, men presseansvarlig Signe Wagner har sendt et skriftligt citat:

'Af respekt for vores medarbejdere kan vi ikke kommentere på sager relateret til enkelte individer eller personfølsomme oplysninger.'

Ekstra Bladet har efterfølgende spurgt, hvorfor Mærsk ikke ønsker at kommentere sagen, men selskabet har ikke yderligere at tilføje, lyder det fra Signe Wagner.

