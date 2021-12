Mærsk i milliard-opkøb

Mærsk har opkøbt logistik-selskab for at styrke sin position på selskabet

I et træk der skal styrke A.P. Møller-Mærsks position inden for logistik, har den danske gigant valgt at opkøbe et større selskab inden for branchen i Sydøstasien.

Det oplyser A.P. Møller-Mærsk i en selskabsmeddelelse.

Mærsk har således sikret sig 100 procent af aktierne i LF Logistics Holdings Limited, der ifølge Mærsk er et førende logistikselskab i Asien og Stillehavsområdet.

Den samlede transaktionssum er 3,6 milliarder dollars, svarende til knap 24 milliarder kroner.

LF Logistics er baseret i Hongkong og er ejet af Li & Fung og Temasek Holdings, der indtil nu har ejet henholdsvis 78,3 og 21,7 procent af virksomheden. Virksomheden har primært beskæftiget sig med logistikydelser til kunder i Asien og Stillehavsområdet.

LF Logistics havde i 2020 en omsætning på omkring 8,5 milliarder kroner og et overskud før skat og afgifter på godt halvanden milliard. Den største del af omsætningen er genereret af virksomhedens In-Country Logistics-område.

Opdateres ...